Tekmeciye ceza Meclis’te

VÜCUT dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağının kaldırılmasını öngören kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Tasarının yasalaşması ile birlikte şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde bir kadını darbettiği ileri sürülen A.Ç. ile benzer suçları işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.

TCK ve CMK’da değişiklikler yapılmasının öngören kanun tasarısının TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri başladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren “basit kasten yaralama” suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçiriliyor.

TUTUKLAMA YASAĞI KALKIYOR

Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasındaki “Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.” değişiklik yapılarak “Sadece adli para cezasını gerektiren veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.” şeklinde değiştiriliyor.

TEKME ATANLAR TUTUKLANABİLECEK

Tasarının yasalaşmasıyla İstanbul’da belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle bir kadını hemşire Ayşegül Terzi’yi darbettiği belirtilen A.Ç. gibi benzer suçları işleyenler tutuklanabilecek.

BOZDAĞ TUTUKLAMA VERİLEBİLECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyonda düzenleme ile ilgili bilgi verirken “Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama yasağını kaldırıyoruz. Bildiğiniz gibi 100.maddede üst sınırı iki yıla kadar olan hapis cezalarını gerektiren suçlarda tutuklama yasağı var ve biz vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçları bunun kapsamı dışına çıkarıyoruz. Türkiye’de pek çok olay yaşandı ve kamuoyu da bu olaylardan fevkalade rahatsızlık duyuyor. Tutuklama yasağı olduğu içinde mahkemeler tutuklama kararı veremiyorlar. Bundan sonra bu darp olayları karşısında hakimler tutuklama kararı verebilecekler.”dedi.

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