Tekirdağ’da üreticilere arıcılık eğitimi

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere arıcılıkta başarılı olmanın yolları konusunda eğitim verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen `Arıcılıkta Başarılı Olmanın Yolları’ konulu toplantı programına katıldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Danışmanlar Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da katıldı.

Başkan Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya’daki bal üretiminin önemine dikkat çekerek, arıcılığın ülkenin en önemli sosyo-ekonomik faaliyetlerinden biri olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu sektöre fazlasıyla önem verdiklerini ifade etti. Bölgedeki bal ve diğer arı ürünleri üretiminin çok daha ileri noktalara taşınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, bundan böyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de kendi arı kovanlarını üreterek dağıtımını yapacağını söyledi. Başkan Albayrak, arıcılığın geniş bir kitleye yayılmasına katkı sağlamak adına, bal üreticileri ve çiftçiye daima destek vereceğini belirtti.

Başkan Albayrak, eğitimin çok yararlı olacağına inandığını, Malkara’da programına katılma fırsatı bulduğu Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun alanında çok birikimli bir eğitmen olduğunu ve eğitime katılanlara çok önemli bilgiler aktaracağını ifade ederek, programda hazır bulunan Doğaroğlu ve katılımcılara teşekkür etti. Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu toplantıda yaptığı sunumunda, “Arıcılıkta Başarılı Olmanın Yolları” konusu kapsamında, modern arıcılık teknikleri, arıcılığın geliştirilmesi ve birçok konuda bilgiler verdi.

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