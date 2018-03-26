Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlediği Dünya Tiyatrolar Haftası’ etkinliğinde birçok usta sanatçının sahne alacağı 5 farklı tiyatro oyununun ilki ‘Şen Makas’ Kapaklı ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi salonunda sahnelenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, şube müdürlerinin yanısıra Tekirdağlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ünlü tiyatrocu Melek Baykal’ın başrol oynadığı ‘Şen Makas’ adlı tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisini kazandı. Tekirdağlı vatandaşlar 23-30 Mart tarihleri arasında sahnelenecek oyunlarda Haldun Dormen’den Melek Baykal’a, Zeliha Berksoy’dan Kerem Atabeyoğlu’na kadar birçok usta sanatçıyı sahnede izleme şansına sahip olacak.