BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ sanıklarının tek tip elbiseyle mahkemelere getirilmesi konusunda , “Mahkemelerimiz açık, hukukun üstünlüğü prensipleri içerisinde hareket ediyor ama bunların tek tip elbiseyle mahkemelere getirilmesi daha doğru bir yoldur. Bununla ilgili çalışmalarda Adalet Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.” dedi.

FİNANSAL MÜCADELE İÇİN HER TÜRLÜ İMKANLA MÜCADELE EDİLECEK

Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş FETÖ ile mücadele konusuna da değildi.

“Bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF’ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal varlığına el konulmuş bu mal varlıklarının taşınmazlarının Maliye’ye devri sağlanmıştır. Ayrıca, finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek, finansal kaynakları da kurutulacaktır” diyen Kurtulmuş, 111 bin 240 kişinin kamu görevinden ihraç edildiğini, 32 bin 180 kişinin uzaklaştırıldığını söyledi.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNE 6 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ KATILDI

Kurtulmuş 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde yapılan etkinlere yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşın katıldığını söyledi. Kurtulmuş sözlerine Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016’daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur” şeklinde devam etti.MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ BASKI ALTINA ÇALIŞMAK KUDÜS’ÜN TARİHİNE SALDIRIDIR

Numan Kurtulmuş İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kapatmasına da değildi. “Gerçekten kabul edilemez. İslam dünyasında 3 tane kutsal mescit var. Kudüs’teki Harem-i Şerif Müslümanların ilk büyük kıblesidir” diyen Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş “1967’den beri hiç kapatılmamıştır. Böyle bir ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur. Bir takım baskılarla Müslüman kimliğini baskı altına almaya çalışmak Kudüs’ün tarihine saldırıdır, hakarettir” ifadelerini kullandı.

KATAR ÜSSÜ YENİ BİR MESELE DEĞİL

“Katar meselesi ise Katar Üssü yeni bir mesele değil. Önümüzdeki günlerde Katar’da ortak tatbikat yapılacak. Planlaması önümüzdeki günlerde ortaya çıkar” diye konuşan Kurtulmuş Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasına da değinerek “Rusya ile S-400 ile ilgili görüşmelere olumlu sürüyor. Şuanda anlaşma son noktasında değil” ifadelerini kullandı.

ASLA SIRADAN BİR FOTOĞRAF VE RÖPORTAJ DEĞİLDİR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in Wall Street Journal’a verdiği röportaj hakkında da konuştu. Kurtulmuş konuşmasında ‘’Asla sıradan bir fotoğraf ve röportaj değildir. Sıradan bir insan FETÖ’nün vermek istediği mesajdan ve yayımlanan fotoğraftan ne yapmak istediğini anlar. Çok açık bir şekilde, sürekli mevzi kaybeden, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan, üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit içeren sözler var. Bu kadar çok insanı şehit edecek, demokrasiyi rafa kaldırmaya çalışacak, tanklarla, helikopterle insanların üzerine yürüyen bir örgütün lideri, hiçbir şey olmamış gibi gazeteler üzerinden örgüt üyelerine moral verecek, Türkiye Cumhuriyeti’ne tehditler savuracak. Bu durum ABD’den istediğimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Müttefiklik, dostluk derhal bu adamı tutuklamak gerekir. Tutuklayıp bize iade etmiyorsanız ev hapsine alın. Eli kanlı örgütün lideri oradan Türkiye’ye tehditlerini sürdürmesi bu kabul edilemez. Amerikalıların en azından o fotoğrafı bir kez daha görüp vasat ne anlama geldiğini anlamaları lazım. Ortada açık bir şey var. Bu adamın faaliyetlerini kısıtlayın” ifadelerini kullandı.