Tek kişilik Ulusal Egemenlik olur mu?

29 Ekim 1923 yeni Türk devletinin ve ulusal egemenliğin sağlanışını simgeleyen Türkiye Cumhuriyet’in 93’ncü yıldönümünde, hala Cumhuriyet’in elden gideceği korkusu var.

Örneğin siyasetçiler hala 93 yıl sonra verdikleri demeçlerde başlıklar ’’Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır’’ şeklinde bir mesaj veriyorlar.

Yani hala Cumhuriyet kaygısı ve korkusu bu toplumda hala hâkim.

Bir de 100’ncü yıl rövanşı hep konuşuluyor.

Neyin rövanşı diye düşündüğümde aklıma tek şey geliyor.

Oysa milleti esas alan Cumhuriyet en büyük bayramdır, kula, kulluğa son veren bir dönemin sonudur.

Peki, bu büyük bayram ve Cumhuriyet’ten bazıları neden korkar?

Neyin rövanşını almak isterler.

Onu sorgulayan ise yoktur.

Bitmiş, satılmış bir ülkenin küllerinden yeni bir ulusun doğuşunun mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları niye hep hedeftedir.

Tek bir egemenliğin olduğunu bunu da net olarak milletin egemenliğinde vurgusunu yapan Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilan ettiği Cumhuriyet ilelebet yaşamayacakta ne yaşayacak?

Başkanlık mı?

NEDEN ATATÜRK BAŞKANLIĞA ÖZENMEMİŞ

İşte bir ulusun en düştüğü kötü durumdan yararlanmayı aklından bile geçirmeyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, millet, ulus, egemenlik demişler.

Onlar o zaman Başkanlık dememişler. Ulus, millet, iradesi ile bu yola çıkmışlar.

Şimdi ne oldu da tek adam diyecek bu büyük ulus?

Ne olacak ulusal egemenlik?

Tek bir kişinin egemenliği ile ulusal egemenliği eşit tutabilir miyiz?

İleriye giden bir Türkiye padişahlığa son verirken, tekrar neden tek kişinin hâkimiyetine girecek?

Bu ulusal egemenlik projesine büyük bir darbe olmayacak mı?

İşte bu soruları idrak ederek bu tartışılan Başkanlık sistemi üzerinde yoğunlaşmalıyız. Bir Osmanlı askeri olan Mustafa Kemal Atatürk, ulusun etrafından kenetlendiği bir dönemde neden tek adam olmak için bir gayreti olmamış?

Hep tek hedef olmuş?

Ulus, millet, milli irade. Belki de bugünkülere ders vermek istemiş?

İsim önemli değil bu yazdıklarımda.

Yani ister Recep Tayyip Erdoğan, ister Kemal Kılıçdaroğlu ister Devlet Bahçeli hatta isterseniz ben Başkan seçileyim bu fikirlerim kişiler için asla değişmez.

BAŞKANLIK TÜRKİYE CUMHURİYET’İNİ DELECEK BİR PORJE

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İşte 93. yılındaki Cumhuriyet’in 100’ncü yılına kadar ki süreci merak ediyoruz.

Bir şekilde Cumhuriyet projesinin olmazsa olmazlarından olan milli irade, parlamento gündemden kalkacak.

Bu milli iradenin kalkması ile ’’Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’’ sözü ve Türkiye’nin olmazsa olmazı da rafa kalmış olacak.

Burada başlayacak bir delinme, işte Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük projesine vurulmuş en büyük darbe olacak.

Ulusal Egemenlik dürtüsü ile bugünlere gelmiş, Cumhuriyet çocukları bizlerde bu büyük bir travma yaşatacak.

Bugüne kadar birlikte yapılan şeyler güzel oldu. Bundan sonra birilerinin dürtüsü ile bir şey yapmamızı gerektirecek bir sistem bu saate sonra Türkiye’yi aydınlığa götürmez, koca bir kara günlere götürür.

Cumhuriyet’in kurulmasının nedenleri sizce ne?

Tüm ulus olarak bir kez daha düşünelim derim.

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