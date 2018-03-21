Tek aday tek adam ve işte üç partideki demokrasi

Milliyetçi Hareket Partisi, 12. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi. AKP ve yargı desteği ile MHP yönetimi dikensiz gül bahçesi sağlamak için biliyorsunuz Genel Başkan adaylarını partiden tek tek ihraç etti.

Çünkü “tek aday” Devlet Bahçeli olmalı idi yeniden seçilebilmesi için ki bu da anti demokratik şekilde sağlandı.

Tek aday tek adam ve işte ittifak partileri. Önce son genel kuruldan başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. 9. Kez Genel Başkan yani tek adam seçildi.

Bahçeli 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP 5’nci Olağanüstü Kongre sonrasında Genel Başkanı görevini üstlenmişti.

5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 MHP Olağan Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan seçilmişti.

21 yıla yeniden 1.167 delegenin oyuyla yeniden seçilerek 3 yıl daha ekledi tek aday Bahçeli tek adamlık görevine. Böylece, “tek parti + tek aday = tek adam” formülü gerçekleşti

Ve 21 yıllık genel başkanlığı sonrası 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP için tek aday olan ismi açıkladı: Recep Tayyip Erdoğan.

Salon ayağa kalktı, avuçlarının içi kızarıncaya kadar alkışladı.

9 Şubat 1969’da Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından kurulan MHP’nin 50. Yılında Cumhurbaşkanı adayı çıkartamaması karşısında delegelerinin avuçlarının içi değil yüzleri kızarmalıydı değil mi?

Partilerin tek amacı vardır o da iktidar olmak, devleti idare etmek milletin sorunlarına çözüm bulmak.

İktidar olmaya yani projenin fikir babası olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı adayı olup ülkeyi yönetmeye aday olmayan MHP’nin AKP’nin cumhurbaşkanı adayını desteklemesi siyasete de siyasi parti varlığına da aykırıdır.

Yenilgiyi kabul etmek AKP’ye iltihak ederek ittifak etmek devleti yönetmeye talip olmamak siyasi partilerin varlık felsefelerine aykırıdır.

Demokrasi ülkemizin vazgeçilemez yönetim tarzıdır. Seçimler halkın iradesinin sandığa yansıma yoludur.

Ülkemizde vatandaşlara demokrasi vaat eden siyasi partilerde demokrasi var mı?

Elbette yok.

Siyasi Partilerin çoğu “tek parti + tek aday = tek adam” formülü ile yönetiliyor.

AKP’DE TEK ADAY TEK ADAM

AK Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde 1417’si delegenin 1414 oyunu alan tarafsız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı seçilerek taraflı oldu.

AKP’de, “tek parti + tek aday = tek adam” formülü kurulduğundan bu yana uygulanıyor.

1. Olağanüstü AKP kurultayında tek aday Ahmet Davutoğlu, 1382 oy alarak Genel Başkan seçildi.

2. Olağanüstü AKP kurultayında tek aday Binali Yıldırım, 1405 oy alarak Genel Başkan seçildi.

Dünya’da da tek adam örneği Rusya’da var. 2 gün önce yapılan seçimlerde, Vladimir Putin oyların yaklaşık yüzde 80’ini alarak bir kez daha devlet başkanı seçildi. Putin, yaptığı zafer konuşmasında, seçmenlerine teşekkür etti.

HER GÜN ELEŞTİRİLEN CHP’DE DURUM

CHP’nin geçen ay yapılan 36. Olağan Kurultayı’nda iki aday yarıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1253 delegenin 790 oyunu alarak 5. kez genel başkan seçildi.

Rakibi Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

“Tek parti + tek aday = tek adam” formülünün işlemediği Türk siyasetindeki tek parti CHP’dir.

CHP’nin içinde ortaya çıkan çok seslilik parti içi demokrasinin de göstergesidir.

İşte Türk siyasetindeki kilitlenmenin sonucu de budur.