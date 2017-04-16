Öncelikle tüm Türkiye’ye teşekkür etmek gerekir. Birkaç küçük çaplı itiş kakış dışında tüm memleket büyük bir olgunlukla referandum sürecini kazasız, belasız tamamladı.

Bu Türkiye’nin demokrasi ve sandık kültürünü ne kadar çok benimsediğini tekrar gösterdi. Dedik ama referanduma gölge düştü iddiaları sonuçların önüne geçti.

Mühürsüz zarfların sayıma alınması sonuçları etkileyecek düzeyde olduğu gözüküyor. Buna ek olarak Samsun dışında tüm büyük illerde geride kalan evetçiler, ülke genelinde geride kalıyor. Açıklaması çok zor bir durum.

Şunu da belirtelim, ekranlara yansıyan sonuçlar tahmine dayanıyor. Yani ilk gelen on sandık sonucuna göre o seçim bölgesinde bu kadar evet hayır oyu çıkar deniliyor. Dolaysıyla geçici resmi sonuçların açıklanmasına kadar gerçek rakamları bilemeyeceğiz

Sonuçta 500 bin oyla, yüzde bir farkla, anayasal değişiği kabul edildi diyelim, ortaya çıkan tabloyu ne evetçisi ne hayırcısı içine sindiremedi. Şöyle “gümbür gümbür” gelmeyen tek adam sistemi umarız ülkemizi telâfisi zor günlere götürmez.

Cumhurbaşkanı aldığı yetki ile en az üç yardımcı ataması, bunlardan biri başyardımcı olarak tanımlanması, partisinin başkanlığına getirilmesi, kendisine “Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı denilmesi, imzalayacağı kararnameler heyecanını yitirdi.

Dahası sadece sonuçların açıklanmasına başlandığı saatlerde özellikle ekonomideki belirsizlik karamsarlığa dönüşmeye başladı. Evetçisi de hayırcısı da özellikle ekonomi ve dış politikadaki çıkmazlara çözüm getirilmesini, sahillerin, vitrinlerin, rafların dolmasını, “yapılandırmanın yapılandırması” gibi yöntemlerle alacaklarını toplamaya çalışan kamu maliyesinin güçlenmesini yeni bir başarı hikâyesiyle, parasının değerlenmesini, enflasyonun düşmesini, işsizliğin azalmasını, sofrasının zenginleşmesini, refahının, saadetinin yükselmesini beklerken, adı koyulmamış kriz daha da derinleşti. Referandumda yaşanan bu süreçleri ve sonuçları dünyayı ikna etmek daha da zor olacaktır.

Bu sonuçlara göre Türkiye’de siyasetinin yenilenmesi artık gündemdedir. Meclis’te bulunan tüm partilerin genel başkanlarından en küçük örgütlerine kadar yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yeni yüzlerle yeni siyaset Türkiye’nin en büyük yapısal reformu olacaktır.

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