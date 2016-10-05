Tedavisi tamamlanan 8 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

MUĞLA’nın Ortaca İlçesi’nde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’ndaki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 7 caretta caretta ve 1 celonia midas türü deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

DEKAMER’de tedavisi tamamlanan 8 deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanına bırakılması için İztuzu Plajı’nda etkinlik düzenlendi. Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Ortaca Belediye Başkanı CHP’li Hasan Karaçelik, Ortaca Kaymakamı Hüseyin Yılmaz ile çok sayıda yerli ve yabancı turist etkinliğe katıldı.

ARALARINDA YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI DA VAR

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kurumda bugüne kadar tedavi edilen 100’üncü misafirlerinin de aralarında bulunduğu toplam 8 deniz kaplumbağasını denizle buluşturacaklarını belirtti. Denizdeki faaliyetlerin kaplumbağalarının yaralanmalarına sebep olduğuna değinen Kaska, olta yutma, pervane kesiği ve poşet yutma gibi örnekler verdi. Bazı kişilerin sadece ağı parçaladığı için deniz kaplumbağalarına zarar verdiğini söyleyen Kaska, “Yaklaşık bir yıl boyunca tedavileri tamamlanan 8 deniz kaplumbağasını bugün denize göndereceğiz.

İyileşen bir deniz kaplumbağasını denize bırakmak demek, 1000 yavruyu 25- 30 yıl bakmakla eş değer. Çünkü onlardan sadece biri 25- 30 yıl yaşayabiliyor. Denize bırakacaklarımızdan biri herkesin bilmediği yeşil deniz kaplumbağası. Diğerleri caretta ceratta dediğimiz iribaş deniz kaplumbağası. Bunların temel farkı, biri ot diğeri et yiyor. Aslında ‘celonia midas’ın sayısı Akdeniz’de bir ise caretta caretta’nınki dört. Dolayısıyla bu türün de önemini belirtmek için tedavisi tamamlanan 5-6 yaşlarında ‘katmer’ adını verdiğimiz bir bireyi de yüzüncü deniz kaplumbağası olarak denizle buluşturacağız” dedi.

Koruma havuzundaki 5-6 yaşındaki yeşildeniz kaplumbağasını eline alıp aynı yaştaki çocuklara sevdiren Kaska, “Denizlerde 8 farklı türde kaplumbağa var. Akdeniz’de 500 tane dişi yeşil deniz kaplumbağası var. Dolayısıyla bunlardan bir tanesinin kurtarılması neslinin devamı açısından çok önemli. 5-6 yaşındaki bir yeşil deniz kaplumbağasını aynı yaşlardaki çocuklarla tanıştırarak onlara sevgiyi aşıladığımızı ve nesillerinin korunması için yeni gelen nesillerin onlara sahip çıkmasıyla sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

Deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesinden sonra gazetecilere açıklama yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, “Carettaların çoğalmasından çok mutluyuz. İki yıl önce ‘nesli tükeniyor, korunmuyor’ diye endişeler vardı. Burada aldığımız sıkı tedbirlerle ve bilimsel çalışmalarla çoğalması sağlandı. Bugün bıraktığımız deniz kaplumbağaları tedavileri tamamlandıktan sonra kendi yaşam alanlarına özgürce ulaştılar. Emeği geçenlere çok teşekür ediyorum” dedi.

Rektör Harmandar ise “2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol gereği İztuzu kumsalındaki çalışmaları DEKAMER ile yaptığımız sözleşme ile hizmeti onlardan aldık. Bugün bu güzel anı bu kadar kalabalık ile birlikte yaşamaktan son derece mutluyum. Biyoçeşitliliği ve canlıları korumak insanlığın bir görevidir” dedi.

Öte yandan; bu yıl İztuzu Plajı’na caretta carettalar tarafından 628 yuva yapıldığı, bu yuvalardan 42 bin yavrunun denizle buluştuğu belirtidi.

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