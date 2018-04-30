TEK KURTULUŞUMUZ NİTELİKLİ NÜFUS

GGYD’nin 33. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türk eğitim sistemine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. “Artık hiçbir savaş silahla yapılmaz, beyinle yapılır” diyen Pehlivanoğlu, Türkiye’nin kurtuluşunun da, nitelikli insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en önemli iş ve tecrübe paylaşım organizasyonlarından biri haline gelen İş’te Fırsat Toplantıları’nın 33’cüsü de, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), üyelerinin yoğun katılımıyla Hilton Otel’de gerçekleşti.

GGYD üyesi firma temsilcilerinin, faaliyetlerine ilişkin sunumuyla başlayan toplantının açılışında, Başkan M. Nezih Allıoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye meselesi başta olmak üzere Ortadoğu’da suların bir türlü durulmadığını hatırlatan Başkan Allıoğlu, kur savaşlarının devam ettiğini, bunların da ekonomiye yansımalarının katlanarak sürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin yeni gündeminin ise erken seçim olduğunu kaydeden Başkan Allıoğlu, şunları söyledi:

Seçimin Erkene Alınması Önemli

“Biz iş insanları artık ülkemizin seçim gündeminden kurtulmasını istiyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin öne çekilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin seçimle yatıp seçimle kalkan, ekonomik konulara odaklanamayan, siyasi çekişmelerin gölgesinde günü kurtaran bir ülke olmasını istemiyoruz.

Yatırımlar, üretim artışı, yapısal reformlar dâhil ekonomiyi yakından ilgilendiren çok önemli konuların, hiçbir gerekçe, şart, bahane öne sürülmeden ele alınmasını, hayata geçirilmesini bekliyoruz. Şu dakikadan itibaren beklentimiz seçim sürecinin birlik ve beraberliğimize hasar vermeden tamamlanması, ihtiyaç duyulan reformları vakit kaybetmeden yaşama geçirecek bir yönetimin sandıktan çıkmasıdır.

Genç Nüfus Fırsat Değil, Tehdittir

GGYD’nin 33. İş’te Fırsat Toplantısı’nın konuk konuşmacısı ise Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu oldu. Ekonomik kalkınmışlıkla, eğitimdeki kalkınmışlığın paralel ilerlediğini vurgulayan Pehlivanoğlu, “Türkiye’nin ihtiyacı olan yegane unsur nitelikli insanlardır. Nitelikli ve öncü çocuklar yetiştirmez isek genç nüfus bizim için en büyük fırsat değil, en büyük tehdit olur” dedi. 21. Yüzyıl’da, bugünkü koşullarda hiçbir savaşın silahla yapılmadığını, beyinle yapıldığını kaydeden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

Nesil Kurtarmaya Fırsat Bulamıyoruz

“Kaç yüzyıllık geçmişiniz olduğu, ne kadar petrole sahip olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Nitelikli insanınız yoksa ülkeyi ileri götüremezsiniz. Araştırmalara göre Türkiye’de, 8. sınıfta okuyup dört işlem yapamayan öğrencilerin oranı yüzde 30. Yine 8. sınıfta okuyup muhakeme yapamayan öğrencilerin oranı yüzde 58. Bu tabloyla mı ülkeyi kalkındıracağız” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin seçim kurtarmaktan nesil kurtarmaya fırsat bulamadığını da söyleyen Selçuk Pehlivanoğlu, “Biz eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti, sosyal adaleti sağlamak, eğitimde milli irade ve program uygulamak zorundayız.”