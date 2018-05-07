Tüm spor branşlarında olduğu gibi, kuşkusuz futbolda da tecrübe çok önemli. Ancak tecrübe kavramını abartmamak, ekibi yaşlandırmakla karıştırmamak gerek diye düşünüyorum.

Çünkü günümüz futbolunda, tecrübe kadar genç ve güçlü bir takım oluşturmak da önemli.

Bakın geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucuna göre,

Türkiye Süper Lig’i 28,8 yaş ortalamasıyla totalde, Avrupa’nın en yaşlı ligi unvanını elde etti. İlk 11’deki oyuncu profilleri baz alınarak, incelendiğinde de, Avrupa ligleri arasında, en yaşlı altı takımdan dört tanesi de Spor Toto Süper Ligi’nde yer alıyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ve medya verilerinden ortaya çıkan bilgilere göre, Avrupa’nın yaş ortalaması en yüksek liginin Türkiye Süper Ligi olduğu saptandı. Nisan ayının ortalarına kadar oynanan maçlar doğrultusunda derlenen sonuçlar gerçekten hayli çarpıcı.

Düşünebiliyor musunuz, Avrupa’nın çeşitli liglerinden yer alan takımlar içerisinde, yaş ortalaması en yüksek olan lige sahipmişiz.

Bu arada, yapılan detaylı medya incelemesine göre, araştırmaya ışık tutan 2017-2018 döneminde, Süper Lig hakkında yazılı basına 80 bin 984 haberin yansıdığı tespit edilmiş. Ayrıca, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nce verilen bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların detaylarında, Süper Lig’in en yaşlı ekibinin de 30,66 yaş ortalamasıyla Beşiktaş olduğu belirlendi.

Siyah Beyazlılar bu unvanla Avrupa’nın da en yaşlı üçüncü ilk 11’ine sahip kulübü oldu. Beşiktaş’ı 30,16 ortalamayla Medipol Başakşehir takip ediyor, Başakşehir, Avrupa’nın en yaşlı 11’ine sahip dördüncü kulübü olurken, Göztepe, 30,11 ortalamayla ülkemizde üç, Avrupa’da beşinci sırada yer aldı. Halen ligde Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise, 30,1 ortalamayla Süper Lig’de dört, Avrupa’da ise altıncı sırada yer aldı.

Avrupa Lig’lerindeki sıralamaya Türk kulüpleri damga vururken, en yaşlı ilk 11 unvanını 32,53 yaş ortalamasıyla Kıbrıs Rum Kesimi’nin AEK Larnaca takımı elde etti. İtalyan ekibi Chievo ise 30,7 ortalamayla en yaşlı ikinci 11’e sahip kulüp oldu.

İşte acı ama gerçek ortada. Her yıl transfer döneminde yaşını, başını almış, bir başka deyimle ekmeğini yemiş isimlere, kameralar önünde büyük bir iş başarmış gibi imza attıran kulüp yönetim ve yöneticileri olduğu sürece, biz daha pek çok kez bu ve benzeri tabloları görürüz.

Kalın sağlıcakla…