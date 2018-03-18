Son zamanlarda merak ettiğim şeylerden bir tanesi acaba bir kadın bir erkeğe tecavüz edebilir mi? Daha doğrusu bir erkeğin rızası olmadan bir kadın onunda cinsel birleşme gerçekleştirebilir mi?

Merak etmeyin öyle abuk subuk şeyleri merak eden kafaya takan bir insan değilim ama burada konu tecavüz eden erkeklerin suçu kadına yüklemesi ile ilgili. Hani hem suçlu hem güçlü derler ya tecavüz eden adam mutlaka suçun bir kısmı kadına yüklemeye çalışıyor.

En son, Muş’ta görev yapan imamın, öz yeğenine tecavüz edip, arkasından “hayır ben tecavüz etmedim o benimle birlikte olmak istedi, ben istemediğim halde beni zorladı” demesi dikkatimi çekti. Şimdi bir kadın bir erkeği zorlarsa ve erkekte bu kadını istemezse daha da itici bir hale gelen durumda erkeğin cinselliği faaliyete geçer mi? Öyle ya istemeyen zorlandıkça daha da istemeyecektir bu durumda cinsel bir birleşmenin gerçekleşmesi mümkün değil. O halde cinsel birleşmenin gerçekleştiği her türlü vakada suçu kadında aramak yerine, bunun erkeğin suçu olabileceğini düşünmek gerekmiyor mu? Tahrik indirimlerini geçtim, Bu Allahın sevgili kulu imam efendi üstelik bir de iftira atıyor. Böylesine Allah’tan korkmaz bir insanın dinimizin gereğini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş olması, halkımız adına, ne kadar acı bir durum.

Olayın nasıl gerçekleştiğini, hamile bıraktığı yeğeninin anlattıklarını, ne yazmak, ne de tekrar tekrar düşünmekte istemiyorum. Çünkü bizzat ben yaşıyor gibi oluyorum, gözümde canlandııyorum ve psikolojim bozuluyor, bu kadar ahlaksızlık karşısında.

18 yıl ceza istenmesi de bir garip çünkü bu ceza kırılınca bunun üçte biri kadar yatacak veya yatmayacak böylesi potansiyel bir tehlikenin tekrar sokağa salınması bana göre gerçekten büyük bir problem. En son Amerikalı kadın hakimin dediği gibi senin sokakta dolaşmana dahi izin vermeyecem diyecek hakimler gerekli bize. Elbette öyleleri de var ama yetmez, sayılarının çoğalması gerekir.

Doğan bebeğe gelince; elbette her bebek masumdur ancak evlatlık edinmek isteyen bir anne veya baba için düşünün,böyle bir bebeği almak ister miydiniz?

Yani bu bebeğin anne ve babasının kim olduğunu öğrenecek olan hiçbir aile onu evlat edinmeyecek ve bebek devletin yurdunda yaşamını devam ettirecek sonrası, bilinmez.

Tecavüze uğrayan genç kıza gelince travmayı atlatması kolay değil. Tecavüz zaten başlı başına bir travma, bir de bu travmayı size yaşatan öp öz dayınız ise, etkisi ikiye katlanıyor.

İmamın ailesi bu işe ne der bilmiyorum ama toplumun böyle insanları tanıması ve kendini ondan koruması gerekir yani demem o ki suçunun açığa çıkması görüntülerinin her yerde dağıtılması gerekir. Utanmadan bir de yeğenim bana tecavüz etti demeye getiriyor işi. Soruyorum size hangi kadın bir erkeğe tecavüz edebilir, zorla cinsel ilişkiye girebilir üstelikte ahlaklı bir akrabası ise? Bu işin uzmanı varsa soruyorum bir kadın bir erkeği tecavüz edebilir mi? Bir kadın bir erkeği zorlayarak cinsel ilişkiye girebilir mi? Bunun da konuşulması gerekir ki kadınların tecavüzde suç payının açığa kavuşturulsun. Başka sözüm yok.