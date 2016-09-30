TCMB: Enflasyonda kısa vadede düşüş öngörülüyor

Reklam

Merkez Bankası, toplam talepteki yavaşlamanın çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklediği, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Eylül’de yapılan toplantıya ilişkin bilgileri yayınlandı. TCMB’den yapılan açıklamada, toplam talepteki yavaşlamanın çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklediği, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş öngörüldüğü belirtildi. Bununla birlikte, akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmelerin enflasyondaki iyileşmeyi sınırladığı ifade edildi.

Buna göre, mevcut durumda genel finansal koşulların sıkı olduğu değerlendirilirken, “Küresel risk iştahındaki artış finansal koşullardaki sıkılığı azaltıcı etki yapsa da, kredi koşullarındaki sıkılık devam etmektedir. Marjinal fonlama faizindeki kademeli düşüş kredi ve mevduat faizlerine kısmen yansımıştır. Destekleyici makroihtiyati düzenlemelerin de etkisiyle kredilerin önümüzdeki dönemde ılımlı bir toparlanma eğilimine girmesi beklenmektedir” denildi.

-SON ÇEYREKTEN İTİBAREN İÇ TALEPTE TOPARLANMA EĞİLİMİNİN BAŞLAMASI BEKLENİYOR-

Reklam

Son dönemde açıklanan verilerin ve yılın üçüncü çeyreğine dair göstergelerin iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğine işaret ettiği belirtilirken, istihdam eğilimindeki bozulmayla birlikte iki dönem üst üste artış kaydeden işsizlik oranlarının da ekonomideki yavaşlamayı teyit ettiği bildirildi. Öncü verilerin sanayi üretiminde Temmuz ayında gözlenen belirgin yavaşlamanın kalıcı olmadığına işaret ettiği vurgulanan açıklamada, ihracata ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dış talep üzerindeki jeopolitik gelişmeler kaynaklı olumsuz etkilere karşın Avrupa Birliği ülkelerine yapılan mal ihracatı güçlü artış eğilimini korumaktadır. Rusya ile ilişkilerin düzelmesi de dış talebi kademeli olarak destekleyebilecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde mal ihracatının büyümeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlaması beklenmektedir.” (ANKA)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...