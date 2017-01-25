TCDD’nin Sıhhiye’deki Başkentray çalışması

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) Başkentray Projesi kapsamında yıkılan Sıhhiye Demiryolu Köprüsü yerine yapılacak yeni köprü çalışmaları nedeniyle, Kızılay yönündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda, bugün (25 Ocak Çarşamba) saat 22.00’dan itibaren geçici süreyle şerit daraltması yapılacak.

TCDD tarafından sürdürülen proje kapsamında yeniden yapılacak olan köprü ayaklarının imalatları nedeniyle bu gece başlanacak çalışmalar süresince, mevcut karayolu köprüsü altında bulunan Kızılay yönündeki otobüs durakları da Sıhhiye Köprüsü ile Mavi Masa Birimi arasına alınacak.

Bu sebeple de Strazburg Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na çıkış sağlayan yol da geçici süreyle taşıt trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların mağdur olmaması için yollara asılacak afişlerle çalışmaya ilişkin bilgiler veriyor.

TCDD’nin Kızılay yönündeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yol normal akışına dönecek. Daha sonra Ulus yönündeki çalışmalara başlanacağından, bu kez söz konusu yönde geçici şerit daraltması yapılacak.

TCDD yetkilileri, iki aşamada yapılacak çalışmaların toplam süresinin 40 gün olarak belirlendiğini kaydederek, imalatların kısım kısım tamamlanmasıyla birlikte, Bulvar’daki şerit daraltmalarının da kaldırılacağını bildirdiler.

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