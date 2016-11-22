TBMM Başkanı’ndan nöbet açıklaması

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul Başkanlık Divan nöbeti değişikliğine ilişkin, Genel Kurul çalışmalarının akamete uğramaması için “Genel Kurul Nöbet Çizelgesinde değişikliğe gitmek zarureti hasıl olduğunu” söyledi.

TBMM Başkanı, “Genel Kurul Başkanlık Divan Nöbeti” konulu nöbet çizelgesindeki Başkanlık Divanı üyelerine gönderdiği yazıda şöyle dedi:

“Halkların Demokratik Partisinin Diyarbakır’da yaptığı ve Sayın Pervin Buldan’ın da hazır bulunduğu açıklamada, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi çalışmalara katılmayacağı hususu kamuoyuna duyurulmuştu. Gerek bu konu ve gerekse idare tarzı hususunda TBMM Başkanlığı olarak Sayın Pervin Buldan’a geçen hafta iletilen yazıya karşı Sayın Buldan’ın herhangi bir beyanı olmamış bulunmaktadır.

Genel Kurul çalışmalarının akamete uğramaması için Genel Kurul Nöbet Çizelgesinde değişikliğe gitmek zarureti hasıl olmuştur. 22-23-24 Kasım 2016 haftasında Meclis Başkanvekili Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın Genel Kurulu yönetmek üzere görevlendirilmiştir.”

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