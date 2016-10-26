TBF’nin yeni başkanı Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Tek aday olarak gerçekleşen seçimde Hidayet Türkoğlu, 113 oyla yeni başkan seçildi.

183 delegesi bulunan federasyonun olağan genel kurulunda 143 oy kullanıldı. Oyların 30’u geçersiz sayılırken 113’ü Hidayet Türkoğlu’nun lehine sonuçlandı. Türkoğlu, elde edilen bu sonuçla Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 4 yıllığına başkanı oldu.

Olağan Genel Kurul’da bir konuşma yapan eski başkan Harun Erdenay, 18 ay görevde kaldığını hatırlatarak şöyle konuştu: ‘Bu yeni dönemde gelişmeleri değerlendirdiğimde aday olmamaya karar verdim. Bu bayrağı basketbola hizmet edeceğini ifade eden eski takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu’na devretmekten mutluluk duyuyorum. Onun basketbolu daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Ben de mutlaka her alanda basketbola olan hizmetimi sürdüreceğim. Ayrıca görevim süresince her türlü desteklerini veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu kısa zaman içinde yaptığım şeyleri söylemek istiyorum. İspanya’da yapılan U17 yıldız erkekler dünya şampiyonasında 2. olduk. Polonya’da yapılan U16 Yıldız Erkekler Şampiyonasında milli takımımız 3. oldu. Kadınlarımız olimpiyatlara gitmeye 2 kez hak kazandı. Hala FIBA’nın sıralamasına baktığımız zaman dünya sıralamasında erkeklerde 8. kadınlarda ise 7. sıradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Dünya Kupası adaylık çalışmasını da başlattık’ diye konuştu.

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