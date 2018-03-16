Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ‘kadınları istihdama kazandırmak’ için “Haydi kadınlar bilişimle girişimci olmaya var mısınız” çağrısında bulundu. Bilişimin gücünü kullanarak, Derneğin Ankara Şubesi tarafından başlatılan “Bilişimle Girişimci Kadınlar Projesiyle, internetin olduğu her ortamda kadınlara eğitim verilmesi ve girişimci kadınlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Projede ilk etapta 500 kadına ulaşması amaçlanıyor. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Kadın çalışma hayatının vazgeçilmez bir aktörü olmalı. Biz inanıyoruz ki, kadın bir şeyi isterse, mutlaka başarır. Ülkemizde bilgiye dayalı bir sermayesi olan ancak farklı nedenlerle birikimlerini katma değere dönüştürememiş olan kadınlara yol açmak, bilişimle girişimci olma fırsatı veriyoruz” dedi.

“GÖSTERDİĞİMİZ ÇABAYI İKİYE KATLAMALIYIZ”

Başlattıkları projenin büyük hedefleri olduğunu kaydeden Aktepe, “Kadınların ekonomi dünyasında da var olmasını sağlamak için başlatılan projeyi zaman içinde diğer illerimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Tüm dünyanın artık ekonomik kalkınma için kadınların istihdama katılımının şart olduğunu kabul ettiğine dikkat çeken Aktepe, şunları söyledi:

“Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kadınların iyi eğitim alması ve çalışma hayatında yer almaları, 2023 hedeflerine ulaşmamız için olmazsa olmazımız. Oysa ne acıdır ki, raporlar Türkiye’de 15-29 yaş arası kadınların yüzde 52’sinin ne okuduğunu, ne de çalıştığını gösteriyor. Bir başka deyişle hiçbir şey yapmıyorlar. Dünyada ortalama kadın istihdam oranı yüzde 49.1, OECD ülkelerinde yüzde 62.3, Türkiye’de ise yüzde 33. Türkiye’de her 100 girişimciden yalnızca yüzde 7.5’i kadın. Bu veriler gösteriyor ki, kadınların istihdama katılımı için bugüne kadar gösterdiğimiz çabayı ikiye katlamamız gerekiyor. Aksi takdirde, ekonomik ve toplumsal hedefler koşusunda, topal ördek oluruz. İki ayağımızı da bu süreçte kullanmak ve küresel rekabet yarışına en avantajlı şekilde katılmak istiyorsak, kadın istihdamı şart.”

5 MİLYON KADIN HEDEFİMİZ

TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özyazıcı Sunay da, hedeflerinin 5 milyon kadına ulaşmak olduğunu söyledi. “Engelleri aşıyorum, bilişimle kendi işimde evimden çalışıyorum” sloganıyla yola çıktıklarını ve çeşitli nedenlerle iş hayatında olmayan kadınlar için bir köprü olmak istediklerini kaydeden Sunay, “Biz bu kadınlara diyoruz ki, internet çağındayız. Artık bulunduğunuz herhangi bir yerden bilişim teknolojilerini kullanarak, girişimciliğe adım atabilirsiniz. Gereken destek hemen bir tık uzağınızda” diye konuştu. İnternetin olduğu her ortamda kadınlara e-ticaret, girişimcilik, satış ve pazarlama teknikleri vereceklerini kaydeden Sunay şöyle devam etti:

“Sayısal pazarlama, hukuki mevzuat, siber güvenlik, iletişim teknolojileri de vereceğimiz diğer eğitimleri alacak. Kadınlar eğitimlerini aldıktan sonra sertifika sahibi de olacak. Projemizi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin işbirliği ile yürütüyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı” çerçevesinde de desteklenmeye değer görülen “Bilişimle Girişimci Kadın” projemize Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Altındağ Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ile TOSYÖV de destek vermektedirler. Bundan sonra iş kadınlarımızda Tüm kadınlarımızı bu platforma davet ediyorum, gelin ve kadının gücünü herkese gösterelim.”

PROJE NASIL İŞLEYECEK?

BGK projesi, üniversiteyi bitirmiş, çalışmayan, ev kadını veya emekli kadınlara proje çizimi, danışmanlık, eğitim, yazılım geliştirme gibi konularda bilgiye yönelik beşeri sermayelerini pazarlayabilecekleri ve evlerinden çalışabilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Böylece projeye dahil olan kadınlar, bilgiye dayalı sermayelerini değerlendirebilmeleri, ticari kazanca çevirmeleri, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları mümkün olacak ve bilgi birikimlerini e-ticaret ortamı üzerinden duyurarak, pazarlayacak ve ticari kazanç elde edecekler. Kadınlar, www.bgk.org.tr<http://www.bgk.org.tr> adresinden hizmet veren Bilişimle Girişimci Kadın Projesi’ne başvuru yapabilecek. Proje kapsamında ihtiyaç duyacağı gerekli eğitimleri e-öğrenme sistemi üzerinden alacaklar. Sonrasında da pazar yeri ve e-ticaret sistemleri aracılığıyla ticari girişimlerini gerçekleştirecekler. E-ticaret sistemi kapsamında, TBD altyapısı ve kurumsal hizmetleri sayesinde çift taraflı bir güvence ile ticari faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak. Dernek talep sahipleri ile hizmetlerini sanal ortamdan sunmak isteyen ve mesleki bilgilerini ticari faaliyete dönüştürmek isteyen kadınlara aracılık edecek.