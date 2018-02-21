İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gittiği her yerde, polisin kendisini izlemeye gelen vatandaşları tek tek video kaydı yaparak korkuttuğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Tayyip Bey ile 2. Tura kalacağım ve nasıl mücadele edip kazanacağımı da göreceksiniz” diyerek açıkça meydan okudu.

Akşener’in video fişleme sözleri üzerine Türk polisinin yıllarca vatandaşları fişlediği günleri anımsadım. Öğrenciler, işçiler, memurlar, emekliler polise yolu düşenler, düşmeyenler, suçlu olanlar, suçsuz olanlar yıllarca polis tarafından fişlendiler.

Kemal Balcı gazeteci meslektaşımız ve 1980’lerin başında dönemin darbeci Devlet Konseyi Başkanı Kenan Evren ve arkadaşlarının toplantılarını Ankara’da ve gittikleri illerde izleyen Milliyet Gazetesinin çok başarılı muhabiriydi.

Siyasi yasaklar kalkınca dönemin Başbakanı merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı da ayni şekilde izliyordu. Özal’ın bir yurt dışı gezisini izlemek için Esenboğa şeref salonunda işlemlerini yaparken polis tarafından yanımda gözaltına alındı.

Hemen Özal’a söyledim polisler çağrıldı, başbakan kefil olunca serbest bırakılarak yurt dışına çıkışına izin verildi.

Türkiye’ye dönüşte öğrendik ki İletişim Fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda yanındaki ama hiç karışmadığı bir siyasi kavga nedeniyle fişlenmiş.

Tayyip beyi yeneceğim mücadelemi göreceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Polis beni izlemeye gelen her vatandaşı arama noktalarında ya da yolda yürürken, esnafı ziyaret ederken video kayda alıyor. Halkı açıkça korkutuyorlar, tehdit ediyorlar. Esnaf, tüccar, sanatkar, çiftçi, köylü, öğrenci, işçi, memur, emekli yani her vatandaş tedirgin oluyor, korkutuluyor” sözleri önemli bir siyasi tehdidi ortaya koyuyor.

“Cesaret herkes için önemli bir kavram. Onlar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar ben Türkiye’yi gezmeye devam edeceğim” diyen Meral Akşener, “1 Nisan’da ilçe ve illerimizden seçilmiş delegelerimizle genel kurulumuzu Ankara’da yapacağız.

Temmuz ayı sonuna kadar birinci turda 81 ilimizi ziyaret etmeyi tamamlayacağım. Kısa bir ara verip Mart 2019’da yapılacak yerel seçim için partimizin seçim vaatlerini hazırlayacak, sonra tekrar Türkiye’yi adım adım gezmeye ve 81 ilimizi ziyaret etmeye devam edeceğim” diye programını açıkladı.

Tayyip beyi yeneceğim mücadelemi göreceksiniz diyen Akşener, lafını esirgemeyen, açık net ve cesur konuşan şeffaf bir insan. 4 aylık partisini de kendisini de eleştirmekten, yaptıklarını ve yapamadıklarını değerlendirmekten çekinmiyor.

Yeniçağ Gazetesini ziyaretinde aldığım notları size özetleyeyim:

– AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kriz ve kaosu kendileri yaratıyor mağduru oynuyor sonra da kendileri çözüyor. Ama artık halk bu siyasi oyunu gördü anladı.

– İYİ Parti gençlerin umudu oldu, 30-45 yaş arası zayıfız 45 üstü yaşta ise ağırlıklı olarak öndeyiz. Ama gençlerimiz üzerinde daha çok çalışmalıyız.

– Seçmen yapımızda kadınlar erkekler eşit ama ev kadınları konusunda eksiğimiz var. Ev hanımlara da kapı kapı çalışıp ulaşacağız.

– AKP erkek seçmene sormuş “sorunumuz yok” yanıtı aldı ama ayni prototipte kadınlar “eğitim en önemli sorun” diyor. Çünkü çocukların eğitimi onlarda ve kadınlarımız çok endişeli.

– Tarımı konuştum Tayyip Bey el attı, şimdi gıda ürünlerini fiyatları ve zamları getireceğim gündeme.

– Hayvancılığın bitmesinin nedeni pancar ekimine getirilen engeldir. GDO’lu mısırdan şeker yapıyorlar çok sağlıksız ve şeker hastalıklarını tetikliyor.

– Sağlıklı şeker ortadan kalktı ki şimdi de 15 Şeker Fabrikası satılacak. Tam tersi yeni fabrikalar açılmalı, pancar ekiminde kota kalkmalı.

– Amerikalı çiftçi 1,5 liradan mazot kullanıyor Türk çiftçisi 4,5 liradan alıyor mazotu. Biz bu çarpıklığı düzeltecek mazotu, yerli tohum ve yerli ırk hayvancılığı teşvik edeceğiz. Bir el kendisine yeten gıda üreten Türkiye’yi durdurmuş

– Tarım arazilerini birleştirme kupon arsa üretimine dönüştü, çiftçi ve köylü topraklarını terk etti.

– TÜSİAD’a ekonomi politikamızı anlattık. Patronlardan hiç bir talepte bulunmadım bu yüzden şaşırdıklarını hissettim

– Büyükelçiler dediler ki; “seçime girebilecek misiniz korkmuyor musunuz?” Bu sözleri duyunca ülkem açısından çok üzülüyorum.

– Birinci hedefimiz kısa sürede %15’i aşmak % 20’yi bulmaktır. 2002 de Meclis dışında kalan, Genç Parti, ANAP ve DYP’nin seçmenleri de partimize büyük teveccüh gösteriyorlar. Bu önemli katkı ile İYİ Parti oyları zirve yapacaktır.