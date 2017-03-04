TAYSAD üyeleri Ar-Ge yatırımlarıyla 2017’den umutlu

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ihracatı geçen yıl otomotiv sektörünün sırtladığını, parite kaynaklı tüm kayıplara rağmen, sektörün Ar-Ge yatırımları sayesinde tüm hedeflerine ulaşma iddiasını sürdürdüklerini söyledi.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Avangarde Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayinin 2017 ihracatı ve Ar-Ge hedeflerini anlattığı toplantıda, 2016 yılını ihracat şampiyonu olarak kapatan otomotiv sektörünün kendi rekorunu kırdığını bunun kendileri açısından sürpriz olmadığını belirtti ve ekledi:

“Ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan zor günler geçiriyor olabiliriz. Fakat bu durumu düzeltmenin tek yolu çarkı, döndürmeye devam etmekten geçiyor.

Hatta çok daha fazla güç harcayarak… Biz otomotiv sektörü ve tedarik sanayi olarak canla başla çalışıyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim son sürat devam ediyor.

Yılsonunda açıklanan ihracat verileri de gösterdiğimiz emeğin kanıtı niteliğinde.”

Otomotiv sektörü kaybı bertaraf edebilecek potansiyele sahip

Dünya ticaretindeki daralma ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz etkileyen faktörlere rağmen otomotiv sektörünün başarı grafiğini sürdürdüğünü dile getiren Alper Kanca, “11 yıldır üst üste şampiyon olan otomotiv sektörü, ihracatı olumsuz etkileyen etmenlere rağmen 2016 yılında 23.9 milyar dolar ihracat ile toplam ihracattan yüzde 16.8 pay aldı.

Otomotiv Ar-Ge yoğun bir endüstri olarak Türkiye’de ihracat uzmanlığına ulaşabilmiş nadir sektöreler arasında yer alıyor. Bu nedenledir ki sektör, parite kaynaklı kaybı bertaraf edebilecek potansiyele sahip” dedi.

İhracata yönelik çıktıları yorumlayan Alper Kanca, “Türkiye’deki ihracatın beşte birini otomotiv sektörü sırtlıyor ve sektör, pastadan aldığı payı artırmaya devam edecek.

TİM verilerine göre Ocak 2017’de otomotiv endüstrisi yüzde 36.8’lik ihracat artışı ve 2 milyar 69 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye ihracatında ilk sırada yer aldı.

Otomotiv tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 9 artarak 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv tedarik sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 14 artarken, önemli pazarlarımızdan İspanya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 24 ve İran’a yüzde 160 ihracat artışı görüldü” diye konuştu.

İranlı üreticiler Türklerle ortaklığa hazır

Otomotivde hedef pazarlardan biri olan İran’a yönelik Ocak ayında yaşanan ihracat artışına dikkat çeken Alper Kanca, “Otomotiv tedarik sanayi olarak 2017 yılının hedef pazarlarından birini İran olarak belirledik.

Ocak 2017 ihracat rakamlarından da anlaşılacağı gibi, hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. TAYSAD olarak bölgedeki işbirliklerimizi artırmak amacıyla bir süredir, paydaş kurumumuz olan İran Otomotiv Parça Üreticileri Derneği (IAPMA) ile temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin yüzde 28’i otomotiv sektöründen

Ar-Ge konusunda odaklanılan noktanın değişmesi gerektiğinin altını çizen Alper Kanca, “Otomotiv üretiminde öne çıkan ülkelere bakıldığında, inovasyonda önemli yer tutan otomotiv sektörünün, diğer sektörlere kıyasla toplam Ar-Ge harcamalarında daha yüksek paya sahip olduğunu görüyoruz.

OECD verilerine göre, toplam Ar-Ge harcamaları içinde otomotiv sektörünün aldığı yüzde 32’lik pay ile Almanya ilk sırada yer alıyor. Japonya ve Romanya yüzde 24 ile Almanya’yı takip ederken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 14 seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Ar-Ge konusunda gelişmiş ülkeler, sektöre değil; sektörleri dönüştürecek teknolojilere odaklanıyor.

Özellikle bizim gibi kaynak kısıtı olup aynı zamanda hızlı bir dönüşüme ihtiyacı olan ülkelerde, inovasyon hedefini, bu yeni teknolojilerin transferi ve yaygınlaştırılması etrafında tanımlamak gerekiyor” dedi.

Daha fazla katma değer yaratılacağına inancımız tam

Alper Kanca, “Geçtiğimiz yıl Ar-Ge Reform Paketi, TAYSAD’da yapılan bir toplantı ile açıklandı. Sektörün Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme olarak gördüğümüz bu paket ile teşvikler arttı.

Uzmanlar bu yasal düzenlemeyle, hali hazırda yüzde 1 seviyesinde olan Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının, yüzde 3’e çıkacağını öngörüyor. TAYSAD üyeleri ise, hali hazırda cirolarından ortalama yüzde 2,5-3’lük bir payı Ar-Ge’ye ayırıyor.

Yani Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı. Sağlanan teşvikler ile bu oranın daha da artacağı ve daha fazla katma değer yaratılacağına inancımız tam.

Türkiye’de Sanayi Bakanlığı onaylı 360 civarında Ar-Ge merkezi var. Ar-Ge merkezleri içinde en büyük pay, otomotiv sektörüne ait. Sektörümüzde, 78’i TAYSAD üyelerine, 15’i ana sanayi firmalarına, 10’u TAYSAD üyesi olmayan firmalara ait tam 103 Ar-Ge merkezi bulunmakta.

Bu rakam, Türkiye’deki tüm Ar-Ge Merkezleri’nin yüzde 28’inin otomotiv sanayinden olduğunu gösteriyor. Rakamlardan da anlaşıldığı üzere Ar-Ge tarafında da otomotiv sektörünün liderliği söz konusu…” diye konuştu.

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