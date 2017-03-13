Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tavuk etindeki ihracat artışının Ocak’ta sürmesinin sektörde çift haneli büyümeye yol açtığına dikkat çekerek, “Ocak ayında tavuk eti üretiminde yüzde 12.9, yumurta üretiminde yüzde 7.4 artış görüldü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ocak ayında yumurta üretiminin 1 milyar 624 milyon 215 bin adede, tavuk eti üretiminin ise aynı ayda 143 bin 232 tondan 161 bin 699 tona yükseldiğini vurguladı. Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının 22.6 milyon dolardan yüzde 41 artışla 31.9 milyon dolara, çıktığını bildiren Bayraktar, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise 18.5milyon dolardan yüzde 70 artışla 31.5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Kanatlı sektörünün, ekonomiye önemli ölçüde katma değer kazandırdığını, yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığını, büyük miktarlarda ihracata olanak tanıdığını dikkati çeken Bayraktar, “Tarımda teknolojide en üst noktaya ulaşmış, yıldız sektörü halini alan kanatlı sektöründe üretim artışının sürmesi ihracata bağlıdır. Ülke içi tüketim belli seviyelere ulaşmıştır. Sektör milyarlarca dolarlık ihracatı yapabilecek altyapıya ve potansiyele sahiptir. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu gibi büyük pazarlara çıkarma yapmamız lazım” dedi.

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