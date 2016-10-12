TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı.

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

-KESİLEN TAVUK SAYISI 105 MİLYON ADET, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 470 BİN ADET OLDU-

Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 10,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 21,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

-TAVUK ETİ ÜRETİMİ 175 BİN 651 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 4 BİN 880 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ-

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı.

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