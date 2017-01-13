Tavuk yumurtası üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2016 yılı Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 86,5 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 359 BİN ADET OLDU-

Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azaldı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 148 BİN 817 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 3 BİN 871 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2 azaldı. (ANKA)

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