Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı verilerini açıkladı. Buna göre tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

-KESİLEN TAVUK SAYISI YÜZDE 3,3 AZALDI-

Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı.

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. (ANKA)