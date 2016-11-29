Tavşanlarla çuvallı mücadele

MUŞ’un Derecik Köyü’nde oturanlar kış mevsiminin meyve ağaçlarını yabani tavşanlardan korumak için fidanların gövdelerini bezle sarıp, çuvalla korumaya alıyor.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki bağlı denizden 1600 metre yükseklikteki Derecik Köyü sakinleri kış aylarında meyve ağaçlarını kemiren yabani tavşanlardan korunmak için ilginç yöntem uyguluyor. Bahçesine diktiği elma ve armut fidanlarına kar yağışı ile birlikte doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani tavşanların zarar verdiğine işaret eden çiftçi Necmettin Bozkurt, şunları söyledi:

“Köyümüzde kışın kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken tavşanlar gece buraya geliyor ve ağaçların gövdesini kemiriyor. Bu yüzden ağaçlar kuruyor. Bizde tavşanları öldürmediğimiz için ağaçlara zarar vermesinler diye bu yönteme başvurduk. Elma, armut fidanına tavşanların zarar vermesini önlemek için çuval ve bezlerle korumaya alıyoruz. Aksi halde her yıl koruyan ağaçların yerine yeni fidan dikmemiz gerekiyor.”

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