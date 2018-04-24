Soğuk kış günlerinde evlerinde bunalan Başkentliler, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ankara’nın gözde mesire alanı Yakacık’ta aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralılara kazandırdığı en büyük mesire alanı Yakacık, 3 günde 30 bin kişiye ev sahipliği yaptı. 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanı, piknik sezonunu açan, serinlemek ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenler için keyifli saatlerin adresi oldu. 3 etaptan oluşan Yakacık, 3 günlük tatilde hınca hınç dolarken, alanda bulunan plaj voleybolu sahası, basketbol ve çim futbol sahası, çocuk oyun alanları da konuklarına geniş bir eğlence imkanı sundu.

Ankaralılara adeta bir orman havası yaşatan mesire alanında sık sık vatandaşların sofralarına konuk olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin yeşil cenneti Yakacık yoğun ilgi görüyor. Biz de yaptığımız hizmetlerin tam olarak yerini bulmasından mutlu oluyoruz. Yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz. İnşallah yaz ayları boyunca gerek mesire alanlarımız, parklarımız gerekse kültür, sanat etkinliklerimiz sadece Yenimahallelilerin değil tüm Ankaralıların güzel bir yaz geçirmesini sağlayacak” dedi.