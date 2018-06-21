Yaz tatilini Başkent’te geçiren çocuklar soluğu Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okullarında aldı. Öğrencilerin yaz tatillerine anlam katan kurslarda spordan sanata, dil eğitiminden teknolojiye kadar birçok branşta eğitimler başladı.

Yaz futbol okulunun açılışına katılarak çocukların heyecanına ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar öğrencilere forma, tozluk ve şapkadan oluşan malzeme hediye etti.

Yenimahalle’nin çocukları bu yıl da uzman eğitmenlerin gözetiminde, yeteneklerini keşfederlerken aynı zamanda eğlenecekler. Tüm branşlarda eğitimin başladığı yaz okullarının futbol branşında bugün açılış seremonisi düzenlenerek malzeme dağıtımı yapıldı.

Sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılmaz

Çocuklara hem futbol hem de okul hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yaşar “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni nesilleri hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umut dolu bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spor tesislerine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Hiçbir ilçede tam donanımlı 4 ayrı olimpik havuz ve spor tesisi yok. Bu kadar semt sahası, kapalı salon sporları olan il sayısı bile sayılacak kadar az. Yerel yönetim olarak spora teşvik için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bin futbol meraklısı için düdük çaldı

Yaz okullarıyla her yıl yüzlerce çocuğu yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, bu kurs sayesinde belki de geleceğin yıldızı olacak futbolcuları keşfedecek. Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz futbol okullarına şuana kadar 6-17 yaş arası bine yakın öğrenci kayıt oldu.

Kurslar; Çiğdemtepe Semt Sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Stadı ve Batıkent Stadı olmak üzere 3 ayrı bölgede veriliyor.