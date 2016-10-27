Tatil için yılın son fırsatına yoğun ilgi

Yılın son resmi tatillerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı değerlendirmek isteyenler yurt içinde ve dışında uçak yolculuğuna olan talebi arttırdı. Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com’un Seyahat Analisti Murat Ekinay’ın açıklamasına göre bu dönemde siteden alınan biletlerde yurt içinde İzmir, Adana, Trabzon, Diyarbakır ve Samsun yurt dışında ise Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Belgrad ve Bakü gibi rotalar yoğun ilgi görüyor.

Yarım gün izin al, 3 gün tatil yap

2016 yılı tatil konusunda çalışanların yüzünü güldürse de 2017’de birçok resmi tatil hafta sonuna denk gelecek. Durum böyle olunca uzun bir aradan önce son resmi tatil fırsatı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı değerlendirmek isteyenler yurt içinde ve dışında tatil merkezlerine yolculuk için uçak biletlerine olan talebi arttırdı. Enuygun.com’un Seyahat Analisti Murat Ekinay’ın açıklamasına göre 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle yarım gün izin alarak 3 gün tatil yapma fırsatını değerlendirmek isteyenler yurt içinde İzmir, Gaziantep, Samsun, Diyarbakır, Trabzon ve Bodrum, yurt dışında ise Amsterdam, Frankfurt, Bakü, Düsseldorf, Paris ve Belgrad gibi rotaları tercih etti.

Deniz ve güneş tatili için son günler

Türkiye’nin birçok şehrinde havalar çoktan soğusa da Ege ve Akdeniz’in gözde tatil merkezlerinde halen sıcak havanın keyfini sürmek mümkün. Üstelik bu yerlere bu dönemde yaz aylarına kıyasla daha uygun fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Yılın her döneminde popülerliğini koruyan Bodrum için tek kişi gidiş dönüş 190 TL’den başlayan fırsatları değerlendirebilirsiniz.

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Yakınlarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyenlere

29 Ekim tatili aynı zamanda yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için de önemli bir fırsat. Siteden alınan biletlere baktığımızda da 3 günlük tatili bu amaçla değerlendirenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Trabzon, Samsun ve Diyarbakır gibi şehirlere seyahat edenler çoğunlukta. Henüz biletini almamış olanalarsa bu şehirlere tek kişi gidiş dönüş her şey dahil 190 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirler. Üstelik eğer bir gün daha izin alabilirseniz dönüşünüzü Pazartesi yaparak çok daha uygun fiyatlarla seyahat etmeniz de mümkün.

Vizesiz Belgrad’a yoğun ilgi

Enuygun.com üzerinden 29 Ekim dönemi için yurt dışında en fazla uçak bileti alınan şehirler ise Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Bakü ve Belgrad. Ekinay’a göre tatilin fazla uzun olmaması, daha çok yakın yerlerin tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri. Almanya’da yaşayan Türk yakınlarını ve akrabalarını ziyaret edenler de bu rotaların yurt dışında en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor. Belgrad ise hem yakın hem de vize gerekmeden, Türk vatandaşlarının sadece pasaportlarıyla seyahat edebilecekleri rotalar arasında öne çıkıyor.

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