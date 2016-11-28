Taşkın erken ikaz sistemi tambis devreye girdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşkınlarda erken ikaza imkan veren, arıza ve müdahalelere ilişkin ihbarların yapılabileceği “Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi”ni (TAMBİS) devreye aldı.

Asli görevlerinden birisi olan taşkınlarla mücadele için ülke genelinde binlerce tesisi inşa ederek vatandaşların hizmetine sunan DSİ, bu mücadele çerçevesinde teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Son olarak vatandaşların kullanımına açtığı TAMBİS ile DSİ, taşkın öncesi, taşkın anında veya sonrasında vatandaşlardan veri akışını sağlamayı hedefliyor.

-“DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YERDE VE DOĞRU KİŞİYE YAPILAN İKAZA İHTİYAÇ VAR”-

Taşkınlarda can ve mal kaybını önlemek veya azaltmak maksadıyla doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişiye yapılan ikaza ihtiyaç olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Devreye aldığımız bu sistem ihtiyaç duyduğumuz bu ikazları bize sağlayacak. Bu sistemle yaşanan afetin gerçekleşme zamanı, konumu ve şiddeti hususundaki bilgiler ivedilikle elde edilebilecek, alınacak tedbirlerin içeriği, boyutu ve zamanlaması belirlenebilecek” ifadelerini kullandı.

-SİSTEM İLE FOTOĞRAF AKTARILABİLECEK-

Çağımızda akıllı telefonların çok yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Eroğlu, “Bu telefonlarda da kullanılabilen bu sistem ile afetin durumu hakkında bilgi verici nitelikteki fotoğraf ve açıklayıcı bilgiler mekânsal bilgi sistemine aktarılarak, vakit kaybedilmeden SMS ve e-posta ile alarm ekiplerine ve üst yönetime ulaştırılabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

-“VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI TAKİP EDEBİLECEK”-

TAMBİS’in mobil ve web uygulamasının olduğunu belirten Bakan Eroğlu “Vatandaşlarımız bu sistem ile taşkın, müdahale ve arızalara ilişkin ihbarda bulunabilecek ve taşkın çalışmalarına ilişkin bütün verileri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında izleyebilecek, analiz edebilecek ve değerlendirebilecek” açıklamasını yaptı.

-“TEKNOLOJİNİN SON İMKANLARINI KULLANIYORUZ”-

DSİ’nin kurulduğu 1954’den bugüne 7 bin 388 taşkın koruma tesisi inşa ettiğini söyleyen Eroğlu “Bu tesislerin 68 adeti ise taşkın maksatlı barajdan oluşuyor. Bu tesislerle ülkemizde yaklaşık 1,8 milyon hektar alanı taşkından koruduk. Taşkınlarla mücadelede erken ikazın öneminin farkındayız ve bu hususta teknolojinin son imkanlarını kullanıyoruz” dedi. (ANKA)

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