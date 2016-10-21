Derslerinden oldular

KONYA’da taşımalı eğitim gören ve ders yılı başında okulları değiştirilen 22 öğrenci, yeni okulun yolunun virajlı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle velileri tarafından gönderilmeyince, derslerinden geri kaldı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, velilerin itirazı üzerine müfettişler tarafından konunun iki kez incelendiğini ve müfettişlerin de öğrencilerin yeni okula gitmesi yönünde karar aldığını belirtti.

Merkez Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 ders yılı başında çevre yolunda bulunan Erenkaya Mahallesi’nde oturan ve taşımalı sistemle 20 kilometre uzaktaki okula giden öğrencilerin okulunu, 9 kilometre daha kısa olduğu için başka bir okulla değiştirdi. Öğrenci velileri de çocuklarının yıllardır eğitim gördüğü, Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu’nun kent merkezinde, mahallelerine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ancak yolunda düz ve duble olduğunu söyledi. Çocuklarının gönderileceği yeni Gökyurt Ortaokulu’nun yolunun ise virajlı ve kar yağışında kapanabileceğini ileri süren veliler çocuklarını okula göndermedi.

Öğrenci velisi Tevfik Aydın, şunları söyledi:

”Çocuklarımız 10 yıldır Konya’daki ortaokula gidiyordu. Ama bu yıl okullarını değiştirmişler ve Gökyurt Ortaokulu’na kaydırmışlar. Bizim bölgemizde hava şartlarının ağır geçmesinden dolayı okulların açık olduğu kış döneminde yollarımız kapanıyor. Kış aylarında bu sorunu yaşacağımız için çocuklarımızı yeni belirlenen okula göndermiyoruz. Yetkilerle görüşme yaptık ama sonuç alamadık. Bu devletin kanunu dediler ve isteğimizi yerine getirmediler. 5 haftadır çocuklarımız okula gitmiyor. Eğitim hakları şu an da gasp edilmiş durumda.’’

Yeni belirlenen Gökyurt Ortaokulu’nun yollarının bozuk ve virajlı olduğunu da belirten Aydın, Konya’daki okul yolunun ise düz ve duble yol olduğunu söyledi. Çocuklarını okula göndermedikleri için halen kayıtlı oldukları Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu tarafından kendilerini uyarı yazısı gönderildiğini de dile getiren Aydın, ”Bize çocuklarımızı okula göndermediğimiz için idari para cezasının uygulanacağı yönünde uyarı yazısı geldi. Biz bu cezayı ödeyemeyiz. Biz eski uygulaman tekrar geriye dönmesini istiyoruz. Çocuklarımızın köy yolu yerine bölünmüş yoldan okullarına gitmesini istiyoruz’’ diye konuştu.

”DERSLERİMİZDEN GERİ KALDIK”

Derslerinden geri kaldığını belirten öğrenci Mine Kalender de, Gökyurt Ortaokulu’na gitmek istemediklerini dile getirdi. 4 yıldır Konya’daki ortaokula gittiğini ifade eden öğrenci Furkan Aydın ise ”Derslerimizden geri kaldık. Biz eski okulumu istiyoruz’’ dedi.

MÜFETTİŞLERDE AYNI KARARI VERDİ

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, öğrencilerin daha önce merkezdeki ortaokulunda eğitim gördüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

”2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Planlama Komisyonu tarafından yeni düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre taşımalı eğitim gören öğrencilerin, oturdukları yere en yakın okul ve o okulun kapasitesi ön planda tutuldu. Bu uygulama kamu yararı gözetilerek yapıldı. Bu öğrencilerimiz içinde Gökyurt’daki okul hem yakınlığı, hem de kapasitesi olarak uygun görüldü. Velilerin itirazı üzerine müfettişler iki kez inceleme yaptı ve müfettişler de öğrencilerin Gökyurt Ortaokulu’na gitmesinin uygun olduğu yönünde karar verdi.”

ÖĞRENCİLER GEREKİRSE DEVLET KORUMASINDA OKULA GÖNDERİLEBİLİR

Velilerin, öğrencileri okula göndermediği için yeniden uyarıda bulunduklarını ifade eden Kaban, ”Veliler, yeniden uyarıldı. Öğrencilerin Anayasal hakkı olan, okuma hakkının gasp edildiğini belirttik. Süreci takip ediyoruz. Eğer veliler, öğrencileri okula göndermemeye devam ederse, yasal olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları ailelerinden alıp, devlet koruması altına okula gönderebilir” dedi.

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