Taşikardi daha çok kadınlarda görülüyor

Sağlıklı bir kalbin dakikadaki kalp atış sayısı 50-100 arası olup, bu rakam günün saatine ve vücudun o anki ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Örneğin uykudayken bu rakam, 40’lara kadar inebiliyor.

Ancak istirahat halindeyken 90’ın üzerine çıkan kalp atış sayısının bir taşikardi varlığına işaret olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen “Taşikardilerin çoğu basit düzeydedir ve hayati bir tehlike yaratmazlar. Ancak altta yatan bir kalp hastalığının olduğu aritmi tarzındaki taşikardiler için dikkatli olmakta fayda var” açıklamasında bulundu.

Gün içinde yaşadığımız kalp çarpıntılarının, aslında en yalın tabiriyle kalp atışının hızlanması olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen “Spor yaparken, yürürken, merdiven çıkarken, herhangi bir heyecan yaşarken, hatta âşık olurken kalp atış hızımız doğal olarak hızlanabiliyor. Ancak normalin üstünde bir hızlanma söz konusu ise ve istirahat halindeyken dahi, yani ortada görünür bir sebep yokken kalp atış hızı yükselme eğilimindeyse taşikardiye dikkat etmek gerekiyor.

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