CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere kadro verilmesi öngörülen düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmasına tepki göstererek, “Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, taşeron düzenlemesinin Kanun Hükmünde Kararname’yle yapılmasına tepki gösterdi. Hükümetin taşeron işçilerle ilgili yapılacak düzenlemenin yargı yolunu kapatmak istediğini öne süren Ağbaba, şunları söyledi:

“Gündemde taşeron meselesi var. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’yle sendikalar birlikte bir çalıştay yapmıştık. Burada amasız, fakatsız bütün taşerona kadro talebini ortaklaştırmıştık ama anlaşılıyor ki meclise getirmeyerek bu talebi sulandırmaya çalışıyorlar. Bu meselelerin meclise gelmemesi aklımızda çeşitli kuşkular oluşturuyor. Bunu söylemiştik. Tekrar söylüyoruz; meclise gelsinler 1 saatte bu kadroyu çözeriz. Bu taşeron meselesini 1 saatte meclisten geçiririz. Hükümete tekrar çağrı yapıyoruz; getirin bu tasarıyı, taşerona kadro meselesini 1 saatte meclisten geçirelim. Şimdi taşeron niye Kanun Hükmünde Kararname’yle meclisten kaçırılarak çıkarılmak isteniyor? Taşeronun yargı yolunu kapatmak istiyorlar. Yargı yolunu kapatarak tahmin ediyoruz ki ‘9 bin kişiye önce kadro vereceğiz’ dediler, bu sayı azalacak. Bunla ilgili hükümet yargı yolunu kapatarak taşeronu mağdur etmeye çalışıyor. Bunun esas anlamı budur ve mecliste konuşulmasını istemiyor, sendikalarla konuşmuyor, taşeron işçi örgütleriyle konuşmayarak bu meseleyi kendi çapında çözmeye çalışıyor. Taşeron meselesi Türkiye’nin en önemli meselelerinden biridir. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Bu mesele kapalı kapılar ardında görüşülerek çözülemez, bir sonuçta elde edilemez. Kanun Hükmünde Kararname’yle çıkarmanın temel amacı ayrım yaptığın, kadroya almadığın taşeron içlerin yargı yolunu hukuk yolunu kapatmaktır. Bunun başka bir anlamı yoktur. Biz bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Taşeronun tamamının kadro alması için, eşit ücret verilmesi konusunda sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”