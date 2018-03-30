CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili düzenlemede, tüm taşeron işçilerin 2 Nisan’da kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen, bazı kurumların işlemleri tamamlayamadığı için sürecin ileri bir tarihe ertelenmesinin, kadro umudu taşıyan işçileri endişe sevk ettiğini söyledi.

BAZI KURUMLAR SÜRECİ TAMAMLAYAMADI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı KHK ile 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvuru sürecinin 2 Nisan 2018’de şartları yerine getiren taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla son bulacağı yönünde yapılan açıklamalara rağmen, bazı kurumların işlerin tamamlanamamasını gerekçe göstererek, süreci uzattığını belirtti. Yüzlerce işçi de taşeron olarak kaldı” dedi.

HANİ 2 NİSAN’DA TÜM TAŞERONLAR TOPLUCA KADROYA ALINACAKTI?

Ömer Fethi Gürer, “Taşeron işçilerin kadroya geçişlerine ilişkin düzenleme ile hükümet kanadından yapılan açıklamalarda sürecin 2 Nisan’da işçilerin topluca kadroya geçişi ile tamamlanacağı belirtilmişti. Ancak bazı kurumlarda taşeron işçilerin kadroya geçişlerindeki sürecin uzadığı görülmektedir. Çoğunluğu Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar olmak üzere pek çok kurum, taşeron işçilerle ilgili işlemleri tamamlayamadığını gerekçe göstererek, ihalesi devam eden hizmet alımı sözleşmesi yapılan firmalara, sözleşmelerinin uzatılması için yazı gönderdiği belirtilmektedir. Bu yazılardan da anlaşıldığı üzere, bazı kurumlarda çalışan taşeron işçiler 2 Nisan’da kadroya alınmayacaklar ve bağlı bulundukları firmalarda taşeron olarak çalışmaya devam edecekler” dedi.

İŞÇİLER ENDİŞELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kurumların firmalara gönderdiği yazıda, güvenlik ve arşiv araştırmasının uzun sürdüğü belirtilerek, işçilerin bu araştırmaların tamamlanmasının ardından kadroya alınacağının ifade edilmekte ve araştırma bitene kadar firma ve kurumlardaki hizmet alımı sözleşmesinin uzatılması talep edilmektedir. Anlaşılan odur ki, taşeron işçilerin tamamı 2 Nisan’da kadroya geçemeyecek. Bu durum ister istemez bu kurumlardaki kadro bekleyen taşeron işçileri endişeye sevk etmektedir” diye konuştu.

DÜZENLEME BAŞTAN YANLIŞTI

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getiren taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili düzenlemenin baştan itibaren hatalarla dolu olduğuna değinen Ömer Fethi Gürer, “Önceki 1 milyon 200 bin taşeron işçinin tamamını kadroya alınacağı duyurulmuş, işçilere umut verilmişti. Ancak, sonradan taşeron işçiler arasında ayırım yapıldı ve binlerce işçi kadro dışı kaldı. Aynı kurumada aynı işi yapanlar arasında bile ayırım yapılarak bazıları kadroya alındı bazıları alınmadı. Belediyelerde çalışan işçiler ise belediyenin kendi kurduğu şirkete aktarılarak yine şirket işçisi olarak çalışmalarına devam edecekler. Yüzlerce Kamuda şoför taşeron kaldı. Şimdi de süreçle ilgili sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bazı kurumlar güvenlik ve arşiv araştırmalarının tamamlanmadığını gerekçe göstererek, kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2 Nisan’da kadroya alınamayacağını ifade eden resmi yazıları, hizmet alımı yaptıkları firmalara gönderdi. Firmalardan, sözleşmelerin uzatılmasını talep eden kurumlarda çalışan taşeron işçiler, ne yazık ki 2 Nisan’da kadroya alınmayacaklar” şeklinde konuştu.

OLACAĞI BUYDU!..

Düzenlemenin plansız, programsız ve ilgili sendika, işyeri temsilcisi ve uzmanlara sormadan, TBMM’de tartışılmadan hazırlandığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Doğal olarak düzenlemeyle ilgili sorunlar kendini göstermeye başladı. Binlerce taşeron işçini umutları, hayalleri suya düştü. Düzenlemeyle ilgili süreç bile zamanında tamamlanamadı. Şimdi pek çok taşeron işçi, endişeli bir şekilde, zamanında tamamlamayan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını bekliyor. Yapılması gereken; kamuda çalışan tüm taşeron işçileri, koşulsuz bir şekilde kadroya alınması ve eşit işe eşit ücret verilmesiydi” dedi.