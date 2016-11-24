Taşdelen’den 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve öğretmenlere çiçek armağan etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmenlerle birlikte pasta keserek kutlayan Taşdelen daha sonra öğretmenlere Çankaya Parkı’nda yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

Öğretmenlerin daha iyi koşullarda eğitim verebilmeleri için okullarda başlattıkları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Taşdelen, “Çankaya’da bulunan 216 okulun 158’inin kapsamlı yenileme çalışmasını gerçekleştirdik.

Çocuklar okullara büyük bir şevkle geliyorlar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah gelecek yıl hiçbir okulumuzun tadilat ve tamirat sorunu kalmayacak.

Öğretmen çocuğu olduğum için eğitimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin şartları iyileştirilmiş okullara sahip olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan Taşdelen, Çankaya Parkı’nda yetiştirilen farklı renkteki hercai menekşe ile çuha çiçeklerini öğretmenlere armağan etti.

Okullarındaki bir dizi yenileme çalışmasının belediye tarafından eksiksiz yerine getirildiğini ifade eden Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğretmenleri, Başkan Taşdelen’in bu özel günde yanlarında bulunmasından duydukları mutluluğu ifade etti. Daha sonra Taşdelen, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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