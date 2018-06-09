Çankaya Belediyesinde kamu personeli emekçilerinin toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile “Çankaya emeğin kalesidir” diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imzalanan sözleşme, 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Çankaya Belediyesinde kamu personeli emekçilerinin toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen arasında imzalanan sözleşme, 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Taşdelen, belediyenin toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, “Daha özgür ve demokrat bir Türkiye’de daha güzel toplu iş sözleşmelerine imza atmak için verilen mücadelenin her zaman içinde olacağımın sözünü veriyorum” dedi.

Çankaya Belediyesinin memur için de işçi için de emeğin kalesi olduğunu vurgulayan Taşdelen, “Türkiye’deki en iyi belediye kadrolarını bünyemizde barındırıyoruz. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu, kamu kaynaklarının en güzel şekilde nasıl değerlendirileceğini hep birlikte gösteriyoruz” diye konuştu.

Taşdelen, emeğin önündeki tüm engellerin kaldırılacağı demokratik ve özgür bir Türkiye’nin mücadelesini hep birlikte verdiklerini belirtti.

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Bozkurt da, demokratik hakların yeterli olmadığı bir ülkede mali kazanımların da kalıcı olamayacağını belirterek, Türkiye’nin içinde bulunduğu kritik süreci atlatması için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu ifade etti.

İmza töreninde, Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner’in yanı sıra sendika temsilcileri ve belediye çalışanları da yer aldı.