Alper Taşdelen: “Çankayalıların iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz diyebileceği bir Çankaya için çalışıyoruz” Göreve geldiği günden bu yana birçok yatırıma imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eylül ayı itibarıyla açılışları yapılacak eserlerin inşaatlarını yerinde inceledi.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirerek her yaştan ve kesimden Çankayalıya hizmet sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni yatırım ve eserlerin inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kreşlerden Çankaya Evlerine Yüzme Havuzlarından Sosyal Tesislere kadar birçok eseri Çankayalıların hizmetine sunmaya hazırlanan Taşdelen, hummalı çalışmaları yerinde denetledi.

21. YÜZYILIN HALK EVLERİ KATLANARAK BÜYÜYOR

Vatandaşların kültürel ve sosyal aktivite olanağı bulduğu Çankaya Evlerini 21. Yüzyılın Halk Evleri olarak gören Taşdelen, Or-An sakinlerinin yararlanacağı ve Çankaya’nın en büyük Çankaya Evi olacak Or-An Çankaya Evi’nde incelemelerde bulunarak, Çankaya Evi’nin fiziki yapısı ile ilgili bilgi aldı. Binlerce Çankayalının hobi ve meslek edindirme kurslarından yararlanacağı 4 bin 278 metrekare alan ve 7 kattan oluşan yapısı ile bölgeye farklı bir hava katacak Or-An Çankaya Evi vatandaşların ikinci adresi olacak.

ÇANKAYA TARİHİNDE BİR İLK: YÜZME HAVUZLARI

Her kesimden ve yaştan Çankayalılara hitap edecek proje ve yatırımların öncüsü olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya tarihinde bir ilk olan yüzme havuzlarını da hizmete sunmak için gün sayıyor. Yüzmeye ilgisi olan ve spor yapmak isteyen Çankayalılar için bulunmaz fırsat niteliği taşıyacak ve Birlik ve Çiğdem bölgelerinde inşaatları devam eden yüzme havuzlarını gezen Taşdelen, Çankaya’da bir ilk olacak yüzme havuzlarının son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yatırım denetimi sırasında Çankaya’da ilkleri inşa etmeyi sürdüreceklerini belirten Alper Taşdelen, Dikmen’e yapılacak yüzme havuzunun temelinin de Ekim ayının ilk haftasında atılacağı bilgisini verdi.

ÇANKAYA’NIN HER YERİ İNŞAAT

Vatandaşların yararlanabileceği tesisleri hizmete açmak için tüm birimleriyle çalıştıklarını söyleyen Taşdelen, “Çankayalıların iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz diyebileceği bir Çankaya için çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük yatırım programını hayata geçirdiğimiz şu günlerde Çankaya’nın her yerini birer şantiye alanına dönüştürdük. Kültür Merkezlerinden Sosyal Tesislere Kreşlerden Çankaya Evlerine Yüzme Havuzlarından Buz Patenine kadar birçok alanda Çankayalılara layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.