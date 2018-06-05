Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Metin Oktay Ortaokulu’nda öğrencilere hizmet verecek 3D sınıfının açılışına katıldı

Ankara Koru Rotary Kulübü’nün katkılarıyla yaptırılan ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacak sınıfın açılışında Taşdelen’in yanı sıra Ankara Koru Rotary Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı Çiçek Altunseçen, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman’ın eşi Marion Erdman, Metin Oktay Ortaokulu Müdürü Osman Selçuk yer aldı.

Eğitim alanında yapılan katkıların en değerli katkı olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Eğitime katkı sunulursa bir ülke ileriye doğru gidiyor. Ben öncelikle bu sınıfın yapımında katkısı olan Rotary Kulübü’ne ve sürece katkı sunan Almanya Büyükelçisi ve sevgili eşlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Çankaya Belediyesi olarak biz de eğitime önemli katkılarda bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz Metin Oktay Ortaokulu dahil olmak üzere 190 okulun tadilatını ve tamiratını biz gerçekleştirdik. Dünya Çocuk Klasiklerinden başlayarak Çankaya Belediyesi Çocuk Klasikleri olmak üzere 400 bin kitabı sadece Çankaya’da değil tüm Türkiye’ye ücretsiz dağıttık. Üç boyutlu eğitim sistemleri çok önemli, dünya da giderek buna yöneliyor. Bu sınıfı sadece öğrenciler kullanmasın, veliler de gelsin hem çocuklarının nasıl bir eğitim aldıklarını görürler hem de onlar için değişik bir deneyim olur. Ben tekrar bu sınıfın okula kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.