Yüce devletimiz yıllar sonra tasarruf etmeyi hatırladı. Vergi zamlarını vatandaşa kabul ettirmek için “vatandaş değil devlet kemer sıkacak, her konuda tasarruf edilecek” diye açıklamalar yapılıyor. Hedef üç yılda altı milyar liralık tasarrufmuş.

Neyin tasarrufu yapılacak? En başta makam odaları yenilenmeyecekmiş, eğitim adı altında yapılan ve turistik geziye dönüşen yurt içi ve yurt dışı geziler kısıtlanacakmış, sosyal tesislere bakım onarım, yeni inşaat yapılmayacakmış, liste uzayıp gidiyor. Yılda iki milyar lira tasarruf edilecekmiş.

Kamu kesmi tasarrufun en büyüğünü 2001 krizinde yaptı. IMF, 35 milyar dolar verdi, işin başına Kemal Derviş getirildi. Kamu harcamaları son dolara kadar denetlendi. Derviş, kamu harcamalarının çoğunu kısıtladı, yasakladı. Memleket nispeten düze çıktı, toparlandı. Ama geçen yıllar içinde iş gevşedi, “vur patlasın, çal oynasın” havasında paralar harcandı. Şimdi işler sıkıştı.

Zamanında biraz tasarruf yapılsa böyle vergi artışlarına, borçlanmalara gerek kalmaz diye çok belirtik. Ancak geçmişte yaşanan bir “tasarruf “ olayını hatırlatalım:

Son koalisyon döneminde yeni göreve başlayan bir bakan, tasarruf amacıyla önce korumaların sayısını ve koruma araçlarının sayısını azaltır. İlk iş olarak bir koruma aracı, iki koruma ile seçim bölgesine gider. Ancak kendisini karşılamaya gelenlerin yüzleri asıktır, sessiz sakın bir karşılama yapılır. Bu sırada Emniyet’ten uyarı gelir. Az sayıdaki koruma ile güvenlik sağlamak zor derler, makam aracının önüne arkasına yan koruma eklenir, bir haftada koruma sayısı altıya çıkar.

Bakan yine seçim bölgesine gider, yine alkış, slogan coşku yok, zayıf bir karşılama yaşanır. Sonra araştırılır, çözüm getirilir.

Makam aracının önüne sağına soluna üçer beş adet daha koruma araçları, yol açan öncü trafik polisleri, bürokratlar, danışmanlar, en az 20 araçlık konvoy, sirenler, anonslarla bakan seçim bölgesine girer. Bakanı karşılamaya gelenlerde bir coşku, alkış, sloganlar, yüzler gülüyor.

Bu sürece anlatan bakan şunları söylemişti:

“Ne kadar tasarruf istense de olmuyor. Bu görüntüyü ben değil halk bekliyor. Halk bir yere gittiğinizde polisler, korumalar, siren sesleri duymak istiyor. Hükümetin, devletin bakanı dediğiniz böyle gürültülü patırtılı gelmeli diyor. Mecbur kaldık, her yere böyle uzun konvoylarla gittik”.

Bu anıyı bugüne uyarladığımızda değişen bir şey olmadığı görülüyor. Bir bakan Ankara dışına çıktığında peşinde korumalar, araçlar, bürokratlar, bunların yemeleri, içmeleri, otelleri, uçakları, yollukları, harçları hesaplanırsa günlük en az yirmi bin lira. Gerisini diğer bakanlarla siz hesaplayın.

İstediğiniz kadar tasarruf deyin, memurumuz hangi unvan ve makamda olsun kendisine verilen imkânlardan, alışkanlıklarda vazgeçmez. Devletin verdiği imkânları sonuna kadar kullanır, tüketir.

Emekli olmuş bir üst düzey bir bürokrat, şunları anlatmıştı: Geçmişe bakınca en çok makam aracını özlüyorum. Hele şöyle, korumalar, şoförler koşturup kapıları açıyorlardı ya işte o anları. Bugün, sadece makam aracını versinler maaş istemem devlette sadece bunun için çalışırım” demişti.

Bu nedenle tasarrufu yasa, kararnameye bağlasanız da iki gün sonra bu delir, sorsanız görev icabı delinir. Sonuçta tasarruf isteniyorsa Hükümet bu konuda inandırıcı, uygulanabilir tasarruf programını kendi iradesiyle ortaya koymalı. Örneğin bir bakan sadece bu işleri takiple görevlendirilmeli. Ama nafile. Seçimler geliyor. Unutun bu işleri.