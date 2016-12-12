Tasarruf hobi ile birleşiyor estetik ürünler çıkıyor

Teflon dokusu bozulmuş tavalar, parlaklığını yitirmiş çaydanlıklar, kırık fincanlar, eskimiş çerçeveler, çizilmiş zigon sehpalar Mamaklı kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Mamak Belediyesi aile merkezlerinde verilen ahşap boyama kurslarında kadınlar evlerindeki eşyaları adeta birer sanat şaheserine çevirerek değerlendiriyor.

Ahşap boyama kursunun verildiği aile merkezlerinden birisi de Seğmen Konak Aile Merkezi. Merkezde kurslara katılan kadınlar ahşap boyama sanatının en ince ayrıntılarını öğreniyor. Eskiyen, kırılan ve artık kullanılamaz hale gelmiş eşyalara çeşitli işlemler uygulayan kursiyerler daha sonra bu ürünleri kendi hayal güçleri ile yeniden yorumluyor.

Yalnızca ahşap boyama ile sınırlı değil

Aile merkezleri bünyesinde verilen dersin ismi her ne kadar ahşap boyama olsa da kursiyerler bu ders içerisinde sadece ahşap ürünleri boyamayı değil, seramik, metal, plastik ve cam boyamayı da öğreniyor.

Ahşap boyama dersine katılan kursiyerlerinse yapabilecekleri tamamen kendilerinin hayalleri ile sınırlı.

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