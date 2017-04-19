Ece Türkiye tarafından yönetilen Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi, yine muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Amatör tasarımcıları moda dünyasına kazandırmak amacıyla bu yıl 8.si düzenlenen ‘Dream Style Amatör Moda ve Tasarım Yarışması Ege Bölgesi Finali Mavi Bahçe AVM’de muhteşem bir defileyle gerçekleşti.

Banu Noyan organizasyonuyla yapılan Dream Style Amatör Moda ve Tasarım Yarışması modaya gönül veren, ‘modanın çizgisini ben belirlerim’ diyen amatör tasarımcılar için düzenlendi.

Yarışmanın sürprizi ise pop müziğin yıldız ismi Gökhan Keser oldu. En sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendiren Gökhan Keser, yarışma heyecanı yaşayan amatör modacılara da moral verdi. Ünlü popçu şarkılarıyla yarışmaya renk katarak konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Hayalindeki kostümü tasarlayıp dikerek ön elemeyi geçenlerin podyumda yer aldığı Ege Bölgesi Finali’nde kazananları muhteşem jüri belirledi. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda akademisyenler ve moda dünyasının önde gelen isimleri oturdu.

Ünlü modacılar Neslihan Yargıcı ile Ertan Kayıtken, usta fotoğraf sanatçısı Erol Atar, başarılı organizatör ve koreograf Banu Noyan. Mavi Bahçe AVM Müdürü Vedat Özeren, gazeteci Şenay Düdek, Besim Kazado, Diva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pakize Sükan, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Piraye Yüksel, Ege Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi Kemal Yanmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Canan Erdönmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Elvan Özkavruk Adanır ve İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Belgin Görgün yer aldı.

Moda dünyasının sihirli kapılarının amatör tasarımcılar için açıldığı Dream Style Amatör Moda ve Tasarım Yarışması Ege Bölgesi Finali’nde birbirinden yetenekli amatör modacıların yarışma için hazırladıkları kıyafetler podyuma çıktı. Jürinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada dereceye girenler, Dream Style Büyük Finali’nde yarışmaya hak kazandı. Dream Style Amatör Moda ve Tasarım Yarışması’nda Güneşin Yansımaları isimli tasarımıyla Zehra Bozkurt birinci oldu ve 3 bin TL ödül kazandı. Magmatik adını taşıyan tasarımıyla ikinci olan Gökçe Üstgül 2 bin TL, Tiana adlı kostümüyle 3. olan Hasancan Meşelik ise 1.500 TL’nin sahibi oldu. Tüm katılımcılara ön elemeyi geçtikleri için sertifika takdim edildi.

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