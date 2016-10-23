Tasarım Harikası İlginç Kitaplıklar

Kitaplıklar gerekli oldukları kadar, son derece dekoratif de olabilen mobilyalardır.
Kitaplıklar iyi organize edildiklerinde yarattıkları hoş görüntü ile evin dekorasyonunu tamamlarken, bir taraftan da kitapların yanı sıra pek çok aksesuarı barındırabilir, kalabalığı ortadan kaldırabilirler.
Gelin tasarım harikası, ilginç kitaplıklara beraber göz atalım.
1
Formuyla deniz kabuğunu andıran bu kitaplık oldukça şık görünüyor. Orta kısmına mantar bir pano ya da kara tahta konularak mini bir çalışma standı haline getirilebilir.
2
Bu kitaplık sayesinde okuduğunuz ve henüz okumadığınız kitapları birbirinden ayırabilirsiniz.
3
İlk bakışta alışılagelmiş bir dizaynı varmış gibi görünse de bu kitaplıklar boş köşeleri değerlendirmek için biçilmiş kaftan.
4
Formuyla gözü anımsatan bu kitaplık benim favorilerimden.
5
Batman severler de unutulmamış. Genç odaları için de son derece uygun olabilecek bir kitaplık.
6
Bu sehpa kitaplık özellikle küçük mekanlar için çok pratik bir çözüm olabilir. Ahşap kablo makarası kullanılarak yapılmış bir kendin yap projesi aynı zamanda. Altına teker monte edilerek hareketli hale getirilmiş.
7
Ağaç formundaki bu tip renkli kitaplıklar özellikle çocuk odaları için harika olabilir.
8
Yine ağaç formundaki bu kitaplık sanki bir öncekinin yetişkinlere uyarlanmış, daha ağırbaşlı versiyonu gibi. Son derece dekoratif görünüyor.
9
Kitaplarından ayrılamayanlar için tasarlanmış bir kitaplık.
10
Bir önceki gibi kitaplarıyla vedalaşamayanlar için düşünülmüş bir dizayn. Yerden de tasarruf ettirdiği kesin.
11
Yine oturma bölümüyle birlikte düşünülmüş, ufak mekanlar için kurtarıcı olabilecek bir kitaplık modeli.
12
Evinde biraz uzak doğu esintisi isteyenler biraz da denge arayanlar için Yin & Yang kitaplar da mevcut.
13
Bir piyano sahibi olmak için, illa piyano çalmayı bilmeniz gerekmiyor.
14
Gitar için de aynı şeyi söylemek mümkün… Duvara monte edilerek de kullanılabilir.
15
Mekanınız müsaitse böyle büyük bir kitaplık da tercih edebilirsiniz. “Read” yani “oku” yerine isminizin baş harfleri ya da başka kelimeler kullanabilirsiniz.
16
Yine harfler kullanılarak tasarlanmış başka bir model. Simetri tutkunlarına pek hitap etmeyebilir bu tarz kitaplıklar. :)
17
Harry Potter filminde herhangi bir sahnede görsem şaşırmayacağım bir kitaplık. Son derece orijinal bir tasarım olmuş. Ha evimde kullanır mıydım onu bilemedim.
18
Evinde deniz esintisi isteyenler ya da yazlık evine kitaplık arayanlar için süper bir kitaplık.
19
Bu kitaplık benim en sevdiğim dizaynlardan biri oldu. Oldukça minimal, yine de şık.
20
Bu model benim açık ara favorim. Hem çok şık hem de kibar. Bir şekilde bana gökdelenleri anımsattı.
21
Hemen bir yere ayrılmayın; devamı var. Sizi bekleyen mini galeri mahiyetinde 12 resim daha var!
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle! Moda ve Kadın sayfamızdan bizi takip etmeye devam edin!