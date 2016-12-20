Tariş; Zeytinyağında tağşiş yapana kesilen cezalar artmalı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, zeytinyağında tağşiş yapan firmalara verilen cezaların yetersiz olduğunu, arttırılması gerektiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyuna duyurdu.

Listede çeşitli bölgelerde üretim yapan zeytinyağı firmaları yer aldı. Bu firmaların ‘riviera’ ve ‘naturel sızma zeytinyağı’ olarak sattığı yağların içinde farklı tohum yağları tespit edildiği bildirildi. Listelere bakıldığında aynı firmaların tekrar tekrar görüldüğünü vurgulayan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, bunun nedenin yetersiz cezalar olduğunu söyledi.

Zeytinyağında tağşiş yapan firmalara kesilen cezaların arttırılması gerektiğini savunan Çetin, “Demek ki bu firmalar kesilen cezalardan daha çok kazanıyorlar ki tağşiş ürün üretmekten vazgeçmiyorlar. Bunun çözümü cezayı arttırmak. Nasıl alkollü araç kullanan sürücü bu suçu tekrarladığında ceza artıyor ve ehliyetine el konuyorsa aynı şekilde tağşiş yapan firmanın da yetkilerini kısıtlanmalı, ve üretimden men edilmeli” dedi.

“DEVLET MİLYONLAR HARCADI”

Tağşişi insanlık suçu ve nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

“Zeytinciliğin geliştirilmesi için bakanlık tarafından milyonlarca lira destek sağlanıyor. Bu yapılan tağşiş ile bu desteklerde zarar görüyor. Buna rağmen tağşiş yapanlarda utanma duygusu kalmamıştır. Bu firmalara neden göz yumuluyor, ticaretten men edilmiyorlar anlamak mümkün değil. İşini düzgün yapan birçok üreticimiz mağdur olmaktadır. Bakanlığın biran önce harekete geçerek ceza miktarlarını arttırması ve tağşiş yapan firmaların bu suçu tekrar işlemekten alıkoyacak gerekli yaptırımları uygulaması gerekmektedir.”

Tağşiş yapan firmalara şu an 15 bin 466 lira ceza kesiliyor.

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