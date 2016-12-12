Tarımsal Ürünlerin İhracatı Eğitimi

KIRIKKALE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bir hafta süreyle ‘Kırıkkale’de Tarımsal Ürünlerin İhracatı’ konulu eğitim düzenledi. Eğitim sonucunda eğitime katılan toplam personele katılım belgeleri dağıtımı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim görevliliği yapan Türk Eximbank eski Genel Müdürü Nilüfer Arıak, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Mühendis ve Veteriner Hekimler Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlıklarından toplam 25 personel katıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından başarılı kabul edilerek uygulamaya koyulan “ Kırıkkale’de Tarımsal Ürünlerin İhracatı’ başlıklı projenin yürütülmesine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim ile başlandı. Koordinatörlüğünü Ziraat Yüksek Müh. Özgür Başyiğit yaptığı projenin ortakları arasında Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı, Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı gibi kurumlar bulunmakta olup, İl Müdürü Sırrı Yılmaz; projeye ilişkin yaptığı açıklamada Tarımsal ihracatın tarım için, ülkemiz için, Kırıkkale için çok değerli olduğunu, tarımsal üretimde vizyonumuzu geliştirmemiz gerektiğini, iç pazarları değil dış pazarları hedef almamız gerektiğini dile getirdi. Proje kapsamında kurulacak Tarımsal İhracat Komisyonunun tarımsal ürünlerin ihracatı için daimi olarak çalışacağını, kooperatifleri, üretici birliklerini ve girişimcileri harekete geçirmeye çalışacaklarını ifade etti.

İl Müdürü Yılmaz, projenin eğitim ayağında ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim görevlisi, yurt dışı ve yurt içinde bankalarda genel müdürlük kariyerine ulaşmış Nilüfer Arıak’ın eğitimi ile başladıkları bu işte başarılı olacağına inandıklarını ifade ederek projenin Kırıkkale’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...