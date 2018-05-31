CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’nin Honaz ilçesinde çiftçilerle buluştu ve partisinin tarım politikalarını açıkladı. Milletvekili Adayı Kazım Arslan, Honaz CHP örgütü ve CHP İl Kadın Kollarının da katıldığı çalışmalarda yerli tarımın yerli sanayiye ve ekonomiye etkisini şu sözlerle açıkladı:

ÜRETİCİNİN DESTEKLERİ 2 KATINA ÇIKACAK

Türkiye’yi tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getireceğiz. Tarım Kanunu gereği milli gelirin % 1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız. Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerin vergilerini düşürerek, maliyetleri aşağıya çekeceğiz. Parçalı tarım arazilerinin tarım sigortası sorununu çözeceğiz. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz. Türkiye’deki tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi’ni oluşturacağız. Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

ÇİFTÇİ DESTEKLERİ KATLANACAK

Çiftçilere verilen desteklerden dosya parası, genel giderler adı altındaki kesintilerin tamamını kaldıracağız. Tarımsal destekleri çiftçinin girdi maliyetlerini hesaplayarak ve üzerine çiftçinin karını ekleyerek belirleyecek ve bir yıl önceden açıklayacağız. Destek tutarlarını en az enflasyon oranı kadar artıracağız. Tüm tarımsal KİT’lerin özelleştirme süreçlerini durduracağız.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRMESİ İPTAL EDİLECEK

Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerini iptal edeceğiz. Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve işçi sendikalarını fabrikalara ortak ederek yönetime dahil edeceğiz. Şeker pancarı üretimini artıracağız. Gıda fazlası şekeri, akaryakıtla harmanlanacak biyoetanole dönüştürüp enerji ithalatını azaltacağız. Biyoyakıtları ÖTV ve KDV’den muaf tutacağız. Nişasta bazlı şeker üretimini sınırlayacak, yerli pancar şekerini destekleyeceğiz.

KÖYLÜYE GÜNEŞ ENERJİSİ KOLAYLIĞI GELİYOR

Her köylüye evinin, ahırının, garajının çatısına ya da bahçesine en az 10 kW gücünde güneş paneli kurabileceği ekipman ve teknik yardımı 10 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi ile sağlayacağız. Sulama birliklerine ve su şebekesi pompalama gereksinimi olan köylere sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi temin edecek, enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılamalarını sağlayacağız. Köylerde ve tarımsal sulamada su kullanımına destek sağlayacak; şebeke, sondaj ve boru maliyetlerini merkezi bütçeden karşılayacağız.

ÇİFTÇİYE 40 BİN ZİRAATÇI-VETERİNER DANIŞMAN GELİYOR

Tarım ve hayvancılığa yönelik her türlü teknik ve danışmanlık desteğini, kooperatifler aracılığıyla ve bölge üniversiteleri ile eşgüdüm halinde vereceğiz. Bu kapsamda en az 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamı sağlayacağız. Kuracağımız Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetlerini 5 yıl içinde tamamlayacağız. Mera Yönetim Birlikleri’ni etkinleştirecek, ıslah edeceğimiz meraların amaç dışı kullanımına izin vermeyeceğiz. Meraların köyün ortak malı olarak kalmasını sağlayacağız. Yerel tohumlarımızı geliştirecek ve üretim istasyonları kuracağız. Yerli sanayicilerin ve tütün üretici kooperatiflerinin, tütün mamulleri üretmelerini engelleyen kapasite sınırlamasını düşüreceğiz.

Tütün üreticilerinin kooperatif çatısı altında örgütlenmelerini destekleyecek, tütün ithal eden Türkiye’yi,yeniden tütün ihraç eden bir ülke haline getireceğiz. TARİŞ’i-FİSKOBİRLİK’i piyasayı üretici lehine düzenleyen özerk bir yapıya kavuşturacağız. Tariş’i Pamuk-Üzüm-İncir-Zeytin gibi temel ihtiyaçlarımızın daha çok üretilmesine ve ihracat yapılmasına olanak sağlatacak bir yapıya kavuşturacağız. FİSKOBİRLİK’i dünyanın en büyük doğrudan fındık ihracatçısı ve çikolata üretiminde bir dünya markası haline getireceğiz.

PAMUK-KİRAZ-ÇAY-FINDIK-ZEYTİN VE TÜTÜN ZİRVE YAPACAK

“Fındık Borsası”nı Karadeniz’de kuracağız. 2018 yılı fındık alım fiyatını en az 15 TL olacak. Rekoltedeki dalgalanmaya karşı üreticinin gelirini garanti altına alacak bir taban fiyat uygulaması geliştireceğiz. Çay-Kur’un ihtiyaç duyduğu finansmanı bütçeden sağlayacak, Çay-Kur’u kesinlikle özelleştirmeyeceğiz. Çay-Kur’u kademeli olarak üretici kooperatiflerine devredeceğiz. Çay alım kotasını kaldıracağız. Çay-Kur’un üreticinin bütün çayını almasını sağlayacağız. Zeytinlikleri koruyacağız. Zeytin ve Zeytinyağı üretimi ve tüketimini yaygınlaştıracağız. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve sofralık zeytine kilo başına 1 TL destekleme primi vereceğiz. Destekleme primlerini, enflasyon oranında her yıl artıracağız.

YERLİ PAMUK TEKSTİL SANAYİSİNE GÜÇ KATACAK

Dünyanın en kaliteli pamuğunu yetiştiren ege çiftçilerini daha destekleyeceğiz.Böylece girdi maliyetlerini düşürerek, ithalat bağımlılığını sona erdireceğiz. Tekstil tezgahlarımızda çiftçimizin yerli tohumlardan ürettiği pamuğun işlenerek ihraç edilmesini sağlayacağız. Pamuk destekleme primini 5 yıllık dönemler için açıklayacak ve üretim maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate alarak güncelleyeceğiz. Ayçiçeği ve mısır başta olmak üzere, yağlı tohumların üretimine yönelik orta ve uzun vadeli politikalarla üreticiyi destekleyeceğiz.

Bütün kırsalda hayvan varlığını artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasını sağlayacak, kooperatifleşmeyi desteklerle özendireceğiz. Ulusal Kırmızı Et Konseyinin talepleri doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karkas sınıflandırılması sistemini hayata geçireceğiz. Okul sütü programını yeniden tasarlayarak, kamu alımlarını sektörü desteklemek üzere kullanacağız.Böylece hem çocuklarımızı sağlıklı beslenmesine ve hemde süt üreticilerine destek olacağız ve para kazandıracağız.