Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), Haziran’da aylık yüzde 1.46 azalırken, yıllık yüzde 12.23 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8.03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre fiyatlar aylık bazda, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.38, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.74 ve balıkçılıkta yüzde 5.43 azaldı.

Fiyatlar aylık bazda; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.03 artarken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.05 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.64 azaldı.

Sebze fiyatlarındaki aylık azalma yüzde 8.75’i bulurken, içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerde yüzde 12.99 ve çeltikte yüzde 4.79 arttı. Diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerin fiyatları yüzde 8.25, canlı kümes hayvanları ve yumurta fiyatı da yüzde 2.99 azaldı.