Tarım kredispor eski günlerine döndü

Ligde parlak günlerini yaşayan Tarım Kredispor, bir an evvel eski günlerine dönmek istiyor. Özellikle son dönemde rakiplerini yenerek adından sıklıkla bahsettirmeyi ve daha sonra grubunda şampiyonluğa adım adım ilerlemeyi planlnan mavi- şimşekler grubunda birinci olmanın hesaplarını yapıyor

U 19 Ligi 4. Grup’ta, şampiyonluğu kovalayan ve üst üste elde ettiği galibiyetlere doymayan Tarım Kredispor, Batıkentsporu’da 6-0 yenerek hedefine adım adım yaklaşıyor.

Lige fırtına gibi başlayan Mavi-Beyazlılar, yaptığı karşılaşmalarda ve ortaya koydukları performanslarıyla açık ara liderlik koltuğuna doğru tam gaz ilerlemeye devam ediyor.

2016-2017 U 19 futbol sezonuna büyük umutlarla başlayan ve ortaya koyduğu doyurucu oyunlarıyla puan sıralamasında üst sırada yer almanın keyfini yaşayan Tarım Kredispor, antrenörü Bekir işler, henüz Lig’in bitmediğini söylüyor.

İşler, “ Lig’de istenilen yere gelmek kolay bir iş değildir. Önce yeterli düzeyde malzemeye ve yeterli kadroya sahip olacaksın.

Daha sonra çok çalışacaksın. İki yıldır alt yapımızla çalışarak gücümüzü kuvvetlendirdik. Sabrettik ve sporcu genç kardeşlerimizle de zirveyi zorluyoruz.

İyi oynuyoruz, çok da çalışıyoruz henüz işimizde bitmedi. Önümüzde yapacağımız zorlu karşılaşmalardan da yüzümüzün akıyla çıkarak hedefimize ulaşacaklarını” dedi.

Tarım Kredispor sahada şu kadroyla yer aldı: Hasan, Harun, Muhammed, Furkan, Onurcan, Berkay, Oğuzcan, Ahmet Selim, Haydar, Fırat ve Uğurcan

Teknik Direktör: Bekir İşler

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