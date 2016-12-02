Tarık Akan Parkı doğum gününde açılıyor

Alper Taşdelen: “Tarık Akan’a veda etmiyoruz. O’nun adını Çankaya’da sonsuza dek yaşatacağız”

Çankaya Belediyesi tarafından Türk Sineması’nın dev çınarı Tarık Akan adına Yaşamkent’te hazırlanan yeni park, sanatçının doğum günü olan 13 Aralık’ta törenle açılacak.

Tarık Akan adını yeni parkında ölümsüzleştiren Çankaya Belediyesi, açılış töreni için özel bir tarih belirledi. 13 Aralık 1949 tarihinde doğan Tarık Akan’ın adının verildiği parkın açılışı da 13 Aralık’ta yapılacak.

Yeşilçam’ın yakışıklısı olarak hafızalara kazınan ve başrolünü oynadığı onlarca film ile halkın gönlünde taht kuran Tarık Akan’ın adı Çankaya’da ölümsüzleşiyor.

BÖLGENİN YENİ SOSYAL ALANI OLACAK

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Tarık Akan’a veda etmiyoruz. O’nun adını Çankaya’da sonsuza dek yaşatacağız” ifadeleriyle kamuoyuna duyurduğu park, Türkkonut Dodurga Mahallesi’nde inşa edildi. 3464 ile 3459’uncu sokakların kesişiminde yer alan park, 11 bin 742 metrekarelik alana sahip. 9 bin 268 metrekaresi yeşil alan olarak hazırlanan park; çocuk oyun alanı, basketbol sahası, koşu yolu, kondisyon alanları ve oturma gruplarıyla bölgenin yeni eğlenme ve dinlenme mekanı olacak.

“Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi Yeşilçam’ın yapı taşlarından olan filmlerin yanı sıra “Yol” ve “Sürü” gibi siyasi mesajlar veren eserlerdeki oyunculuğuyla da halkın gönlünde taht kuran sanatçının adı Dodurga Mahallesi’nde yeni nesillere aktarılacak.

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