Tarık Akan Almanya’nın Köln kentinde anılacak

Almanya’nın Köln kentinde, 31 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında Tarık Akan anılacak.

Etkinlik Cumhuriyet Halk Platformu (CHP) Köln Derneği ile Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı tarafından organize ediliyor. Etkinliğe Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral, Nebil Özgentürk, Sunay Akın ve Serenad Bağcan’ın katılması bekleniyor. Anmaya Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay ile çocukları Özlem, Yaşar Özgür ve Barış Zeki Üregül de katılıyor.

“Cumhuriyet sevdalısını Cumhuriyet Bayramı’nda anacağız”

Köln Üniversitesi’nde Aula im Hauptgebaeude’daki etkinlik saat 19.30’da başlayacak. Gecede 16 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitiren Oyuncu Tarık Akan’ın yaşamından ve filmlerinden kesitler sunulacak. Ayrıca anmaya katılan sanatçılar Akan’ın sevdiği şarkıları söyleyip, şiirler okuyacak. CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan, “Cumhuriyet Sevdalısı Tarık Akan’ı Cumhuriyet Bayramı’nda anacağız. Salon bin 800 kişilik. Giriş ücretsiz ama biletli. Binlerce kişi bilet için başvuruyor ancak biletler bitti. Anmayı daha büyük bir salonda yapmak istedik fakat zaman kısa olduğu için şimdiki salonu bulabildik. İleride daha büyük bir etkinlik düzenleme düşüncemiz de var” dedi.

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