Tarık Akan (Damat Ferit) aramızdan ayrıldı...

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Oyuncu Tarık Akan’ın öldüğünü açıkladı.
Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sanatçı olmanın dünyaya güzellikler sunmak olduğunu gösteren güzel insan, efsane filmlerin unutulmaz oyuncusu, “Anne Kafamda Bit Var”ın yazarı, ülkesinin ve halkının barış, demokrasi, özgürlük mücadelesinin militanı, “Ekmek, gül ve özgürlük günleri”nin yorulmaz savaşçısı, Ülkesinin güzel yarınlarına kucak kucak emek taşıyan, Nâzım Hikmet sevdasını, Nâzım Hikmet Vakfı’nın kuruluşundan bugüne yönetim kurulunun her dönem en aktif üyesi olarak gösteren Sevgili arkadaşımız Tarık Akan, 16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır. Işıklı anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun.”
1TARIK AKAN KİMDİR?
Asıl adı Tahsin Tarık Üregül’dür. 13 Aralık 1949 yılında İstanbul’da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdu. Subay olan babası Yaşar Bey’in görevi nedeniyle Erzurum Dumlupınar ilkokulunda başladığı ilkokulu Kayseri’de bitirdi, babasının emekliliği ile İstanbul’a, Bakırköy’e geldiler. Orta ve liseyi Bakırköy’de bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Yüksek Mühendisliği’nde okudu, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu’na girdi ve mezun oldu. Sinemaya geçmeden önce Bakırköy plajlarında cankurtaranlık, sokaklarında ise işportacılık yaptı. 1970 yılında Ses Dergisi’nin açtığı Sinema Artist Yarışması’nı kazanarak 1971’de ilk filmi ‘Solan Bir Yaprak Gibi’yle sinemaya geçti ve Tarık Akan adını aldı.
1970-1975 arası Akan’ın yılda 12 film çektiği dönemdi. Emel Sayın’la ‘‘Mavi Boncuk’’u, Hülya Koçyiğit’le ‘‘Sev Kardeşim’’i, Hale Soygazi ile ‘‘Gece Kuşu Zehra’’yı, ‘‘Hababam Sınıfı’’nı bu yıllarda çekti. Sonra ‘‘değişirken yok olmayı’’ göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü Nehir, onu Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı ‘‘Maden’’, ‘‘Sürü’’, ‘‘Yol’’, ‘‘Kanal’’ gibi filmler izledi. 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli’de yaptı. 1991’den beri Bakırköy Taş Mektep’in İlkokulu’nun ortaklarından birisidir. Aziz Nesin’in vefatından sonra görevini devir alan oğlu Ali Nesin’den vakıf başkanlığını devir aldı.
Sinemacılığın kötü gittiği 1980’den sonra ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. 12 Eylül’de 12 yılla yargılandı ancak 2.5 ay hücre hapsi cezası aldı. 2002 yılında “Anne Kafamda Bit Var” isimli kitabıyla uzun süre ‘en çok satanlar’ listesinde yer aldı. Kitabında 12 Eylül Darbesi’nden sonra yaşadıklarını kaleme aldı. Vakıf için son yıllarda beş belgesel film çeken Tarık Akan’ın 6. belgeseli ise 2016 yılında tamamlanacak.
2Başbakan Yıldırım’dan
Başbakan Binali Yıldırım, Yeşilçam’ın usta ismi Tarın Akan’ın vefatı sebebiyle yayımladığı taziye mesajında, “Tarık Akan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. Yıldırım, Tarın Akan’ın vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı. Başbakan Yıldırım, yazılı mesajında “Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tarık Akan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
3Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akan’ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından, “Oyunculuğu ve onurlu duruşuyla tüm sanatçılara örnek olmuş, Yeşilçam’ın usta ismi Tarık Akan’ı kaybettik… Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
Oyunculuğu ve onurlu duruşuyla tüm sanatçılara örnek olmuş, Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ı kaybettik… Mekanı cennet olsun.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2016
4Nabi Avcı’dan
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sanatçı Akan’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Avcı’nın mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Tarık Akan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Tarık Akan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra, son yıllarda, sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulundu. Tarık Akan, çizdiği karakterlerle Türk sinema tarihinde müstesna bir yer kazandı. Tarık Akan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”
5Son sözleri ‘Mücadele bitmeyecek’ olmuştu
TÜRK Sinaması’nın usta oyuncusu Tarık Akan, Adana’nın merkez Çukurova Belediyesi tarafından 7 Eylül’de düzenlenen Yılmaz Güney’i anma gecesine telefonla bağlanıp, “Mücadele hiç bitmeyecek” mesajını vermişti. Bu konuşma Tarık Akan’ın kamuoyunda duyulan son sesi oldu.
Yakalandığı amansız hastalığa bugün yenik düştü. Akan, 7 Eylül’de CHP’li Çukurova İlçe Belediyesi tarafından Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yılmaz Güney’i anma gecesine katılmayı çok istediği halde rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını söylemişti. Tedavi gördüğü hastaneden, Yılmaz Güney’i anma etkinliğine telefonla bağlanan Akan’ın konuşması, salonda duygusal anlara neden oldu.
Görüşme sırasında Tarık Akan, Yılmaz Güney’in bir efsane olduğunu ifade ederken eşi Fatoş Güney’den mücadelesini sürdürmesini istemişti. Cep telefonu ile salona dinletilen görüşme sırasında Fatoş Güney, “Tarık; sen bizim canımızsın ve iyileşeceksin, yine güzel işler yapacaksın” sözleri üzerine ünlü sanatçı, “Mücadele hiç bitmeyecek” karşılığını vermişti. Tarık Akan’ın yoğun bakımda Adana ile yaptığı telefon bağlantısı kamuoyunda duyulan son sesi oldu.
“O HEP ANILARDA YAŞAYACAK”
Tarık Akan’ın Adana için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin, “7 Eylül akşamı yüzlerce Adanalıyla birlikte kendisini yüreklerimize misafir etmiştik. Yılmaz Güney’i andığımız geceye bedeni gelememiş ama sesiyle “Geldim, oradayım” demişti. Kaybımız büyük. O hep anıları ve yaptıklarıyla yaşayacak. Başımız sağ olsun” diye konuştu.
6Fenerbahçe’den
Fenerbahçe Kulübü, ünlü oyuncu Akan’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, “Türk Sinemasının usta oyuncularından, sevilen sanatçı Tarık Akan’ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüzün üzerinde filmde rol alan, uluslararası sinema festivallerinde ödülleri bulunan Tarık Akan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı dileriz” ifadesi kullanıldı.
7Galatasaray’dan
Galatasaray Kulübü, ünlü oyuncu Akan’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:
“Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bir sinema oyuncusu olmasının çok daha ötesinde hayata karşı duruşu, toplumcu bakışı ve insan sevgisi ile hafızalara kazınan Tarık Akan hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hababam Sınıfı’nın yakışıklı Ferit’i, yüzümüzü güldüren komedilerin jön adamı, toplumsal mücadelenin neferi Akan, 66 yıllık yaşamda yapılabileceklerden çok daha fazlasını bırakarak Türk halkının kalbinde kolay kolay erişilemeyecek bir yer edinmiştir. Büyük usta Tarık Akan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”
8Beşiktaş’tan
BEŞİKTAŞ Kulübü, ünlü oyuncu Akan’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:
“Türk Sineması’na damgasını vuran, unutulmaz filmlere imza atan, Türk halkının kalbine yerleşen sanatçı Tarık Akan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeşilçam’ın yakışıklı jönü olarak 1971 yılında ‘Solan Bir Yaprak Gibi’ filmindeki Murat Sayman karakteriyle hayatlarımıza girdi Tarık Akan. Rolleriyle unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Kim unutabilir ki,
-Altın Portakal’da ilk kez en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı Suçlu filminin Hakan’ını…
-Sev Kardeşim filminin Ferit Çalışkan’ını…
-Mavi Boncuk’un yakışıklı Necmi’sini…
-Hababam Sınıfı’nın Damat Ferit’ini…
-Ateş Böceği’nin Tarık’ını…
-Ah Nerede’nin Ferit’ini…
-Altın Portakal’ı 2. kez kazandığı Maden’deki Nurettin’i…
-Çifte Altın Portakal aldığı Sürü’deki Şivan’ı, Adak’taki Mümin’i…
-Yol filmindeki Seyit Ali ile uluslararası alanda yarattığı etkiyi…
-Pehlivan’daki Bilal, Üçüncü Göz’deki Tunç, Karartma Geceleri’ndeki Mustafa Ünal, Gülüm filmindeki Ali ile gelen Altın Portakal ödülleri…
Daha nice ödüllerin sahibi olan, yüzün üzerinde filme imza atan Tarık Akan, her rolüyle gönüllere daha da yerleşti. Milletimizin zihninde asla silinmeyecek bir ize imzasını attı. Gururla hatırlanacak bir çınar olarak tarihin sayfalarında yerini aldı. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Tarık Akan. Merhumun ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sinema camiasına sabır ve başsağlığı dileriz.”
9Tarık Akan’ın yazlığının bulunduğu Bodrum’da hüzün hakim
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Tarık Akan’ın ölümü, yazlığının bulunduğu Bodrum’da da hüzün yarattı. Yakınları ve sevenleri, Akan’ın Bodrum’daki evinin önüne çiçek bırakarak, dua etti.
İstanbul’da bir süreden bu yana kanser tedavisi gören 66 yaşındaki Tarık Akan’ın ölüm haberi, yazlığının bulunduğu Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’ndeki evinde de hüzne yol açtı. Evinin önündeki balkonuna da sanatçının sevenleri begonvil çiçekleri bıraktı, dua etti. ‘Moonligth Cafe Bar’ın sahibi olan Akan’ın çocukluk arkadaşı Kadri Ataş, şöyle dedi:
“Arkadaşlığımız çok eskiye dayanıyor. Bakırköy’den çocukluk arkadaşım. Benden 2 yaş büyük. Biz Ataköy’de cankurtaranlık yaparken çoğunlukla beraberdik. Çok iyi yüzme bilirdi. Yüzmek onun için süper bir şeydi, çok harika yüzüyordu. Dalışı ve zıpkınla balık vurmayı çok iyi yapıyordu. Burada da arkadaşlığımız oldu. Dalmaya gidiyorduk, balık vurmaya gidiyorduk. 90’lı yıllarda burayı aldı. Son yıllarda senede 3-4 defa geliyordu. Çok üzüldük. Akyarlar’ı çok seviyordu, onun için bir cennetti.”
Akyarlar Motel’in sahibi Aydın Çürük de,
“Bir çınardı. Tarık Akan’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisiyle 37 seneden beri dostluğumuz vardı. Çocuklarıyla burada çok güzel vakit geçirdi. Sezonu onunla beraber açardık, onunla beraber kapatırdık. Devamlı oturduğu masasında tavla oynayışı aklıma geliyor. Devamlı şakalaştığımız ve burada geçirdiğimiz günler aklıma geliyor. Bütün çalışanlarımızın morali çok bozuk. Çok seviyorduk. Ama elimizden gelen bir şey yok, üzüntümüz çok büyük. Devamlı doktorları ile de gelirdi. Burada tavla oynardı. Allah daha çok şifa versin diye dua ediyorduk. Allah, daha çok seviyormuş yanına aldı. Akyarlar’ın sevgilisiydi, nereye gitse Tarık Bey diye el üstünde tutulur. Efendi ve centilmen bir insandı, üzüntümüz çok büyük”
Hayranlarından Figen Ağaca, Tarık Akan’ın dDik duruşu, devrimciliğiyle önemli biri olduğunu ifade ederken, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, kelimeler tükendi. Mekanı cennet olsun. Şu an çok üzgünüm. Çok mütevazı ve kendine has bir hayatı varmış. Abartıyı sevmiyormuş” dedi.
Sekiz yıldır Tarık Akan’ın evini emanet ettiği Ayşe Altınparmak ise
“Yaklaşık 25 yıldır tanıyordum. Bir ağabey gibi seviyordum. Bütün yoksul insanların arkasındaydı. Herkesin arkasındaydı, çok iyi bir insandı. Sık gelirdi Bodrum’a. Benim yaptığım mücveri ve domatesli pilavı yemeğe gelirdi. Sezon başı ve sezon sonunu severdi. Yazın yoğun günlerinde Bodrum’u sevmezdi. Biz de eylülde sezon sonu yaklaşırken, yine gelir diye bekliyorduk. Ama ölüm haberini aldık. Çok üzgünüz”
10İlker Başbuğ’dan
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Türk sinemasının ünlü ismi Tarın Akan’ın vefatı sebebiyle yayımladığı taziye mesajında,
“Bizleri Silivri’de hiç yalnız bırakmamış olan güzel insan, büyük sanatçımız Tarık Akan’a Allahtan rahmet diliyorum”
İlker Başbuğ, Tarık Akan’ın vefatı sebebiyle sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Bizleri Silivri’de hiç yalnız bırakmamış olan güzel insan, büyük sanatçımız Tarık Akan’a Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Bizleri Silivri'de hiç yalnız bırakmamış olan güzel insan, büyük sanatçımız Tarık Akan'a Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun
— İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) September 16, 2016