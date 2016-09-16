Tarık Akan (Damat Ferit) aramızdan ayrıldı...

1 TARIK AKAN KİMDİR?

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül’dür. 13 Aralık 1949 yılında İstanbul’da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdu. Subay olan babası Yaşar Bey’in görevi nedeniyle Erzurum Dumlupınar ilkokulunda başladığı ilkokulu Kayseri’de bitirdi, babasının emekliliği ile İstanbul’a, Bakırköy’e geldiler. Orta ve liseyi Bakırköy’de bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Yüksek Mühendisliği’nde okudu, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu’na girdi ve mezun oldu. Sinemaya geçmeden önce Bakırköy plajlarında cankurtaranlık, sokaklarında ise işportacılık yaptı. 1970 yılında Ses Dergisi’nin açtığı Sinema Artist Yarışması’nı kazanarak 1971’de ilk filmi ‘Solan Bir Yaprak Gibi’yle sinemaya geçti ve Tarık Akan adını aldı.

1970-1975 arası Akan’ın yılda 12 film çektiği dönemdi. Emel Sayın’la ‘‘Mavi Boncuk’’u, Hülya Koçyiğit’le ‘‘Sev Kardeşim’’i, Hale Soygazi ile ‘‘Gece Kuşu Zehra’’yı, ‘‘Hababam Sınıfı’’nı bu yıllarda çekti. Sonra ‘‘değişirken yok olmayı’’ göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü Nehir, onu Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı ‘‘Maden’’, ‘‘Sürü’’, ‘‘Yol’’, ‘‘Kanal’’ gibi filmler izledi. 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli’de yaptı. 1991’den beri Bakırköy Taş Mektep’in İlkokulu’nun ortaklarından birisidir. Aziz Nesin’in vefatından sonra görevini devir alan oğlu Ali Nesin’den vakıf başkanlığını devir aldı.

Sinemacılığın kötü gittiği 1980’den sonra ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. 12 Eylül’de 12 yılla yargılandı ancak 2.5 ay hücre hapsi cezası aldı. 2002 yılında “Anne Kafamda Bit Var” isimli kitabıyla uzun süre ‘en çok satanlar’ listesinde yer aldı. Kitabında 12 Eylül Darbesi’nden sonra yaşadıklarını kaleme aldı. Vakıf için son yıllarda beş belgesel film çeken Tarık Akan’ın 6. belgeseli ise 2016 yılında tamamlanacak.