Etimesgut (Ahi Mesud), Ankara’nın batı yayında en hızlı büyüyen ilçesi. 1990’da 70.000 olan ilçe nüfusu şimdi 566.500 olmuş.

Etimesgut 1928’de Ankara’nın batı kapısında örnek köy ve ilk istasyon olarak planlanmış. Zırhlı Birlikler bu küçük köyü, önce bucak, sonra ilçe yapmış. Eskişehir Yolu, Ankara’nın önemli bir cazibe merkezi olunca Çayyolu’nun ardından Bağlıca ve Etimesgut büyük ve nitelikli nüfus çekmiş. Ahi Mesud’un, Ahi Elvan’ın, Emir Yaman’ın kurduğu vakıf köyleri bugün Ankara’nın saygın semtleri olmuş.

Ahi Mesud’un kısa hikayesini yıllar önce Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’den dinlemiştim. O zaman DTCF Tarih Bölümü olarak Tarihte Ankara Sempozyumu düzenlemiştik. Sayın Demirel, bütün katılımcılara Etimesgut Kent Konseyi’nde çok özel bir akşam yemeği vermiş ve Ahi Mesud’la ilgili projelerini o gece anlatmıştı. Ancak bu projesini bugün gerçekleştirmesi kısmet oldu.

Tarihte Etimesgut Uluslararası Sempozyumu, 29- 30 Mart 2018 tarihinde Etimesgut’ta belediyenin yaptırmış olduğu Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saat 09.30’da Kongre Merkezine gittiğimizde 900- 1000 kişilik salon kapıya kadar dolmuştu. Bir örnekle anlatmak gerekirse sabah 08.00’deki belediye otobüslerinden farksızdı. Neyse ki salon girişine koltuklar ve dev bir ekran kurulmuştu. Eşimle birlikte sempozyumun açılış törenini buradan izleyebildik.

Sempozyuma halkın bu kadar büyük ilgi göstermesi tarihçilerin hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Sempozyuma destek veren 7 üniversitenin rektörleri sebebiyle idi. Oysa ki sempozyuma katılan, alanlarında gerçekten ünlü değerli akademisyenler de vardı. Ama sempozyumun vitrinine tek başına Sayın Ortaylı oturtulmuştu. Ortaylı’nın Ankaralı olması ve Ankara’yı sevmesi dolayısıyla yapılan seçim gerçekten isabetli idi. Salonun dışarılara taşması da bunun kanıtı olarak görülebilir. Ancak bütün tanıtım İlber Ortaylı üzerinden yapılınca açılış oturumundan sonra basın da, halk da Ortaylı ile birlikte ortadan kayıp oldu. Öğleden sonraki oturumlar ana salon dışında derslik olarak kullanılan küçük sınıflarda yapıldı. Bu türden dar alanlı bilimsel toplantılar için bu küçük sınıflar bir avantaj olarak bile görülebilir. Tebliğ sahipleri ve dinleyiciler daha samimi bir ortamı bu sayede yakalayabildiler.

İlber Ortaylı için gelenler İlber Ortaylı ile birlikte gidince öğleden sonraki oturumlar tamamen bilimsel rayına oturmuş oldu. Eminim normal sempozyumlarda yapıldığı şekilde katılan bilim insanlarının tamamı halka duyurulmuş olsa katılım daha da yoğun olurdu.

Sempozyum konusu Etimesgut ile sınırlı olunca haliyle yurt dışından gelen katılımcı sayısı da az oldu. Bu sefer uluslararası niteliği kazandıran Azerbaycan’lı meslektaşlarımızdan daha çok Kazakistan’lı dostlarımız oldu. Türk dünyasından Kırgızistan’dan gelen bilim insanları da sempozyuma renk kattılar.



Sempozyuma Gazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve THY Üniversitesi akademik destek vermişlerdi. Açılış töreninde ilgili üniversitelerin rektörleri veya yardımcıları bizzat bulundular. Ancak akademik organizasyon Prof. Dr. Mehmet Şahingöz ve Prof. Dr. Nurettin Güz ile Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya kardeşimizin omuzlarına yüklenmişti. İdari sorumluluk Belediye Başkan Danışmanı Hamit Yavuz başta olmak üzere diğer başkan yardımcılarında idi. Proje Yürütme Kurulu Başkanlığını Mustafa Murat üstlenmiş ve görevini hakkıyla yerine getirmek için canla başla çalıştı. Tabii ki sekreterya görevini yürüten Tuğba Erol Bağcı’yı da burada saymazsam haksızlık yapmış olurum. Görünmeyen isimsiz kahramanlara her zaman teşekkür borçlu olduğumuz söylememe bile gerek yok.



Sempozyum Sayın Başkan Enver Demirel’in eseri olarak uzun yıllar anılacak. Belediyelerin kültür hizmetleri üniversitelerin katkılarıyla dev eserlere dönüşerek yapanları ölümsüzleştiriyor. Bu Etimesgut’un düzenlediği ilk büyük kültürel etkinlikti. Bu yüzden görülen bazı eksiklikler sempozyumun başarısını gölgelemeyecektir. Etimesgut için çok önemli bir kültürel etkinlik başarı ile tamamlanmıştır. Bize emeği geçenleri tebrik etmek düşer. Dileğimiz ikinci sempozyumun birincisinden daha kapsamlı ve daha çok etkili olmasıdır.

Ahi Mesud adının Eti Mesgut şekline dönüştürülmesi konusundaki görüşlerimizi ise ayrı bir makale olarak paylaşmak istediğimi duyurmak isterim.