İstanbul’da pervasızca sürdürülen kıyım Ankara’dan nasıl görünüyor merak ediyorum. İstanbul’un tarihi kimliğinin, kentsel zerafetinin maalesef ırzına geçiliyor.

Aman bunca hayati mesele arasında “bununla mı uğraşacağız” demeyin.

Herkes kendi evinin önünü süpürmeli. Eş zamanlı olarak, kıyam 1 kent ikonu tarihi Karakoy Yolcu Salonu, sözüm ona Cruise limanı aslında sahil AVM’si olacak, Galata Port ucubesi uğruna yerle bir edildi.

1940 da Uluslararası Yarışma sonrası Fransız mimar, Yüksek Mühendis Mektebi hocası George Debes ve Rebii Gorbon’un nadir tasarımlarından biri olarak kent mobilyası kıvamında Galata’yı süsleyen yapı yerle yeksan edildi.

Bina, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli amaçlarından biri olan taşımacılıktaki gelişimi ve ulusallaştırmayı sembolize ediyordu. Yapı, İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk ve modern deniz yolcusu uğurlama ve karşılama salonu olma özelliğini taşıyordu.

Öyleyse VUR BELİNE KAZMAYI.

Tıpkısının aynısını yapacağız diyorlar ama Hayır’lı günler gelmezse hepsi yalan olacak.

Cumhuriyet OUT Osmanlı IN

Öte yandan Cumhuriyetle sürdürülen yarım asırlık inatlaşma uğruna Taksim Meydanına Camii yapımına başlandı.

Parlak mimari kariyerini ampul ışığında patlattı Külliye mimarı Şefik Birkiye. Yıllardır Belçika’da yaşadığından olsa gerek mimarimizi Fransa’nın köylüsü Belçika’ya benzetmekten, bir avuç ak dolar uğruna mimari mirasımızı tahrip etmekten hiç geri durmuyor.

Tarihin yanlış tarafına geçmeyi yeğlemiş kardeşimiz.

1970’li yıllardan beri gündemde olan, koruma kurulu ve mahkeme kararları ile birçok kez durdurulan Taksim’e cami temeli atıldı. Gerekçe; İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Taksim Su Maksemi’nin / deposu yanındaki mescit ile bu yapının arkasındaki otoparkın olduğu alana cami yapılmasını uygun bulması.

Şefik Birkiye’nin açıklamasına göre; Cami projesinde ‘Art Deco’ mimari stilinin günümüze özge olarak yorumlanarak geçmişin izlerinin geleceğe taşınması hedeflendi.

Taksim Meydanı ile Beyoğlu mimari dokusunda sıkça rastlanan 20’nci yüzyıl başındaki Art Deco mimari stilinden esinlenilen Taksim Camisi, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen, Taksim Makmesi’nin arkasına, bugün hizmet veren derme çatma mescidin bulunduğu alana yapılacak.

Yarım asırdır Koruma Kurulları ve Meslek Odaları tarafından bozumu önlenen dokuda esas amaç; Tarihi Su deposunu da yıkarak camii avlusunu Taksim Meydanıyla birleştirerek Cumhuriyet mirası kent merkezini ortadan kaldırmak.

Osmanlı Süvari taburunun ahırı olan Taş Kışlayı da tıpkı yapımla göbeğe yerleştirerek dinamitlemeyi sonlandıracaklar akıllarınca. Bin kere hayır hayır hayır..!

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