Tarihî İpek Yolu’ nda Beypazarı ve Nallıhan

“Tarih örnek kasaba diye adını yazar/ Böyle ilerledikçe kaynaştıkça Beypazar,/Çarşısında su akar ve ağaçlar boy atar/ Şevkini ne keder ve ne de yosulluk bozar,/ Bahtı ak,yeri yeşil,göğü mavi Beypazar.” ünlü şair Behçet Kemal Çağlar

Yer kürenin ,iz bırakan en uzun ve en eski yolu olan İpek Yolu, Çin’den başlayarak Orta Asya’ya ,Orta Doğuya ,Anadolu’ya, Akdeniz kıyılarına ve Balkanlara kadar uzanarak ticarî, kültürel ,felsefî ve siyasî bir çok alanda tarihe damgasını vurmuş ve güncelliğini de korumaktadır.

İpek Yolu Anadolu kolunda Doğu ve Güney Doğu Bölgesinden İç Anadolu’ya ve Batıya uzanan tarihî ana yol ve tali yollar üzerinde önemli duraklar ve merkezler bulunmaktadır.

Ana İpek Yolu üzerinde tarihe damgasını vuran en öznemli merkezler olarak Nallıhan ve Beypazarı öne çıkmaktadır. İletişim ağındaki merkezi ve yöresel özellikleri ile kültürel zenginlikleri en önemli noktalar olarak tarihte yerini alan bu merkezler hakkında büyük seyyahların da notları bulunmakta.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi Beypazarı hakında bazı bilgileri kayda geçmiştir:

“…İlk kurucunu bilmiyoruz. İlk fatihi Kütahya Beyleri’nden Germiyanoğlu Yakup Şah’ın veziri Dinar Hazer’dir. Haftada bir güzel ve süsülü pazar kurulur.Bütün kıymetli eşyalar bulunur.Halkın uğraşısı tiftik keçisi olduğundan , pazarlarda sof çok satılır. Müşterisi vardır, senede bin kadar sof ipliği satılır.

Pazarına etraf köylerden on bin insan toplanır.Şehir Anadolu toprağından ENGÜRÜ SANCAĞI hududunda olup,İstanbul’da kim şeyhülislam olursa ona has olur.

Kalesi bir dere içinde olup,iki tarafı balık sırtı gibi kaya üzerindedir. Aşağıda şehir iki dere içerisinde olup, yirmi mahalle, kırkbir mihraptır.Fakat öyle mükellef camileri yoltur.Çarşı içindeki cami güzeldir. Hepsi üç bin altmış yane iki katlı evleri vardır.Duvarları kerpiçtendir.Üzerleri tahta ile kaplıdır.

Medrese, darulhadis, darulkuurası vardır, çünkü talebe ve bilginleri çoktur.Yetmiş adet çocuk mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve olgundur. Yediyüzün üzerinde hafızı vardır.Bir şeyhülislam var ki, bütün bilginleri onunla ilmî tartışmaya girmekten acizdirler.

Halkın çoğu bilgindir. hepsi renk renk sof giyerler.Türk şehri olduğundan ,halk Oğuz taifesindendir. Yedi tane hanı vardır. Çarşi içinde güzel bir hanı yanmıştır. Hamamları ve altıyüz dükkanı vardır.

Çarşı içinde akan dere kenarında hafta pazarı kurulur. Bu dere sakarya’ya dökülür. Şehir yüksek yerde, yolları kaldırımsız,halkı garip sever ve cömert kişilerdir.Kadınları gayet edepli ve ahlaklı olurlar…”

Oğuz boyuna bağlı kabilelerin yerleşim yeri olan Ankara ve çevresinde tarihten gelen yer ve insan isimleri ile zengin halk kültürü bütün özgün yapısı ile canlı bir şekilde yaşamaktadır.

Beypazarı ,otantik görünümüyle İnözü vadisi ve Kirmir çayı yanında, Boğazkesen kümbeti, Akşemseddin ve Aladdin camileri, Gazi Gündüz Alp ,Taceddin Dede, Karaca Ahmet türbeleri, giriş katı taş üzeri ahşap yapılı tarihi evleri, çorapları ile ünlü Karaşar ve etnoğrafya müzesi Kültür turizmi için olağanüstü değerleri ile yörenin renkli ve görkemli tarihine ışık tutmaktalar.

Gümüş telkâri işleme sanatı yanında, Yöresel giyim ve kuşamları, yemekleri, tarihi evleri, kaplıcaları, yer altı zenginlikleri, oyaları,doğal güzellikleri ve konukseverliği ile öne çıkan Beypazarı ve nallıhan, tüm benliği ile kültür değerlerimizi sergileyen bir açık hava müzesi konumunda bulunmakta. Devlet konuklarının ve halkın akınına uğrayan yöreye bir göreninsan binlerce dostunu Beypazarı’na davet etmekte.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan İpek Yolu başlangıç merkezi Sİ-An gibi ipek böcekçiliğinin Anadolu merkezi konumunda bulunan oyaları, ipekli dokumaları , tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Nallıhan, Anadoludan tarihi ipek yolunu selamlamaktadır.

En eski tarihi yerleşim merkezleri olan Afyonkarahisar,Eskişehir , Ankara üçgeninde bulunan İpek Yolu kervanlarını usta nalbatların bulunduğu tarihi hanlarında konaklatan, ağırlayarak uğurlayan ve Köroğlu’nun ünlü atını nallattığı Nallıhan bir manide anlatılmakta:

“Nallıhanı’ın yapısına/Kurban olam kapısına,/ Onu ziyaret edenler/ Hayran kalır çarşısına.”

Tarihi İpek Yolu Anadolu Kolu üzerinde otantik ve özgün yöresel kültür ve zanaat değerlerini asırlardır bağrında besleyerek özünü ve benliğini koruyarak geliştiren ve halk kahramanı Köroğlu’nun ünlü “kır at’ını” nallattığı tarihi olaylara sahne olmuş hanları ile Nallıhan yerli ve yabancıların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.

Değerli araştırmacı rahmetli Ümüit Kaftancıoğlu’nun derlediği “Köroğlu Kol Destanları’nda” Köroğlu ünlü atına değer biçmekte:

“Seksen bin yiğide, seksen bin ata/ Seksen bin ülkeden gelen berat’a/Seksen bin sabana,seksen bin çifte/ Seksen bin koyunluk mala da vermem.”

Büyük ozanımız Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin türbesi Nallıhan’dan Sarıyar barajına giden yolun solunda Emrem Köyü’nde bulunmaktadır. Bacım Sultan türbesi Tekke Köyü’ndedir. Çayırhan kuş cenneti, çok sayıda balıkçıl kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

Beypazarı ve Nallıhan’ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri anlatılmakla bitmez. Yurt içinde ve dışında kültürel zenginlikleri ile tanınan bu yörelerin özelliklerini ” Si-An’dan Tiran’a Tarihi İpek Yolu” kitabımın ” İpek Yolu Anadolu Kolu” bölümünde harmanladım. Ünlü halk bilgesi Nasrettin Hoca’nın ifade ettiği gibi “bilenler bilmeyenlere anlatmalı.”

Bilgi, mutluluk ve başarı kaynağıdır.

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